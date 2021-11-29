Фигурант дела о зоопарке в Перми выступил с последним словом

Дмитрий Левинский попросил суд пересмотреть его дело Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Экс-руководитель управления капитального строительства (УКС) Пермского края Дмитрий Левинский выступил на суде с последним словом. Бывший чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч 3 ст 285 УК РФ), уголовное дело рассматривается в Ленинском районном суде Перми. Левинского судят за то, что он принял работы по берегоукреплению Воткинского водохранилища в поселке Усть-Качка, хотя работы выполнены не были.

Выступая с последним словом, он заявил, что не имел корыстной заинтересованности, подписывая документы. Экс-чиновник попросил суд заменить ему статью на менее тяжкую, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Я признаю, что недостаточно подробно посмотрел документы, которые подписал, но, как уже говорил ранее, это произошло по причине большого объема работы. Считаю, что свидетели подтвердили мои доводы, о которых я говорил на следствии и суде […] Поэтому прошу суд переквалифицировать вменяемое мне преступление со „злоупотребления должностными полномочиями“ на „халатность“», — сказал Левинский.

По статье о злоупотреблении полномочиями бывшему чиновнику краевого правительства грозит до 6 лет, тогда как по статье о халатности Левинский может отделаться лишь штрафом. Суд удалился в совещательную комнату, приговор ему огласят 14 декабря.

URA.RU рассказывало, что Левинский также является одним из главных фигурантов нескольких уголовных дел. Его обвиняют в хищениях при строительстве пермского зоопарка. Также он был признан судом виновным в превышении должностных полномочий из-за сноса гаражей в микрорайоне Разгуляй в Перми под строительство сцены театра оперы и балета. Кроме этого Левинский проходит обвиняемым по уголовному делу о строительстве детской поликлиники в Кировском районе Перми.