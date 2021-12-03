В Польше потребовали провести расследование против «Газпрома»

04 декабря 2021 в 06:32 Размер текста - 17 +

В Польше обвинили «Газпром» в высоких ценах на газ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Польша обратилась к Еврокомиссии с требованием начать антимонопольное расследование против «Газпрома». Об этом заявила министр климата и окружающей среды страны Анна Москва. По ее словам, «Газпром» виноват в высоких ценах на газ в Европе. «Один из эффективных методов борьбы с бесправными действиями „Газпрома“ — это увеличение числа альтернативных поставщиков в пакете импорта», — заявила Москва в разговоре с изданием Biznes Alert. Она добавила, что сейчас создается инфраструктура для диверсификации поставок газа в Польшу. Кроме того, по словам министра, необходимо предпринять шаги, которые заставят «Газпром» придерживаться принципов функционирования европейского газового рынка. Российская компания, как утверждает представитель Польши, занимается манипуляциями на рынке газа и способствует искусственному росту цен на сырье. Сейчас в Европе наблюдается энергетический кризис. Цены на газ в странах ЕС растут. Некоторые страны в этом обвиняют Россию, другие, напротив, защищают РФ. Также сообщалось, что заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников заявил о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», он готов к запуску. Россия ждет разрешения регулятора на запуск. СМИ сообщают, что он может быть отложен до весны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Польша обратилась к Еврокомиссии с требованием начать антимонопольное расследование против «Газпрома». Об этом заявила министр климата и окружающей среды страны Анна Москва. По ее словам, «Газпром» виноват в высоких ценах на газ в Европе. «Один из эффективных методов борьбы с бесправными действиями „Газпрома“ — это увеличение числа альтернативных поставщиков в пакете импорта», — заявила Москва в разговоре с изданием Biznes Alert. Она добавила, что сейчас создается инфраструктура для диверсификации поставок газа в Польшу. Кроме того, по словам министра, необходимо предпринять шаги, которые заставят «Газпром» придерживаться принципов функционирования европейского газового рынка. Российская компания, как утверждает представитель Польши, занимается манипуляциями на рынке газа и способствует искусственному росту цен на сырье. Сейчас в Европе наблюдается энергетический кризис. Цены на газ в странах ЕС растут. Некоторые страны в этом обвиняют Россию, другие, напротив, защищают РФ. Также сообщалось, что заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников заявил о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», он готов к запуску. Россия ждет разрешения регулятора на запуск. СМИ сообщают, что он может быть отложен до весны.