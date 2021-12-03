В Польше потребовали провести расследование против «Газпрома»

Польша обратилась к Еврокомиссии с требованием начать антимонопольное расследование против «Газпрома». Об этом заявила министр климата и окружающей среды страны Анна Москва.
По ее словам, «Газпром» виноват в высоких ценах на газ в Европе. «Один из эффективных методов борьбы с бесправными действиями „Газпрома“ — это увеличение числа альтернативных поставщиков в пакете импорта», — заявила Москва в разговоре с изданием Biznes Alert. Она добавила, что сейчас создается инфраструктура для диверсификации поставок газа в Польшу.
Кроме того, по словам министра, необходимо предпринять шаги, которые заставят «Газпром» придерживаться принципов функционирования европейского газового рынка. Российская компания, как утверждает представитель Польши, занимается манипуляциями на рынке газа и способствует искусственному росту цен на сырье.
Сейчас в Европе наблюдается энергетический кризис. Цены на газ в странах ЕС растут. Некоторые страны в этом обвиняют Россию, другие, напротив, защищают РФ. Также сообщалось, что заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников заявил о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», он готов к запуску. Россия ждет разрешения регулятора на запуск. СМИ сообщают, что он может быть отложен до весны.
Польша обратилась к Еврокомиссии с требованием начать антимонопольное расследование против «Газпрома». Об этом заявила министр климата и окружающей среды страны Анна Москва. По ее словам, «Газпром» виноват в высоких ценах на газ в Европе. «Один из эффективных методов борьбы с бесправными действиями „Газпрома“ — это увеличение числа альтернативных поставщиков в пакете импорта», — заявила Москва в разговоре с изданием Biznes Alert. Она добавила, что сейчас создается инфраструктура для диверсификации поставок газа в Польшу. Кроме того, по словам министра, необходимо предпринять шаги, которые заставят «Газпром» придерживаться принципов функционирования европейского газового рынка. Российская компания, как утверждает представитель Польши, занимается манипуляциями на рынке газа и способствует искусственному росту цен на сырье. Сейчас в Европе наблюдается энергетический кризис. Цены на газ в странах ЕС растут. Некоторые страны в этом обвиняют Россию, другие, напротив, защищают РФ. Также сообщалось, что заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников заявил о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», он готов к запуску. Россия ждет разрешения регулятора на запуск. СМИ сообщают, что он может быть отложен до весны.