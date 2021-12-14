Госдума приняла закон, реформирующий региональную власть

14 декабря 2021 в 17:21 Размер текста - 17 +

Закон о публичной власти был принят принят в третьем, окончательном чтении Фото: Антон Белицкий © URA.RU В ходе пленарного заседания Государственной думы РФ был принят закон о публичной власти, меняющий систему власти в российских регионах. Документ приняли в третьем, окончательном чтении. «Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 14 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении новый базовый закон об организации власти в субъектах Российской Федерации. Документом закрепляется, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления в их совокупности входят в единую систему публичной власти, а их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент Российской Федерации», — сообщается на официальном сайте Госдумы. Новый закон позволяет губернаторам избираться более чем на 2 срока подряд. Также главам регионов теперь запрещено называться «президент». Срок полномочий губернатора и региональных парламентов составит пять лет. Региональные нормативные акты теперь не могут противоречить Конституции РФ и федеральным законам. Также региональные парламенты получили возможность работать дистанционно. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, новый закон о публичной власти расширяет полномочия регионов и усиливает ответственность их глав перед гражданами. «Это базовый законопроект, который несет в себе и прямые нормы, и закладывает определенные параметры организации и работы региональной власти — исполнительной, законодательной, органов местного самоуправления», — сказал Володин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ходе пленарного заседания Государственной думы РФ был принят закон о публичной власти, меняющий систему власти в российских регионах. Документ приняли в третьем, окончательном чтении. «Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 14 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении новый базовый закон об организации власти в субъектах Российской Федерации. Документом закрепляется, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления в их совокупности входят в единую систему публичной власти, а их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент Российской Федерации», — сообщается на официальном сайте Госдумы. Новый закон позволяет губернаторам избираться более чем на 2 срока подряд. Также главам регионов теперь запрещено называться «президент». Срок полномочий губернатора и региональных парламентов составит пять лет. Региональные нормативные акты теперь не могут противоречить Конституции РФ и федеральным законам. Также региональные парламенты получили возможность работать дистанционно. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, новый закон о публичной власти расширяет полномочия регионов и усиливает ответственность их глав перед гражданами. «Это базовый законопроект, который несет в себе и прямые нормы, и закладывает определенные параметры организации и работы региональной власти — исполнительной, законодательной, органов местного самоуправления», — сказал Володин.