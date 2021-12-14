Дробыш: почему зрителей «душат Киркоровым» на «голубых огоньках»

Зрители сами виноваты в том, что им 20 лет подряд показывают одних и тех же российских звезд в «голубых огоньках». Чтобы изменить ситуацию, следует просто перестать смотреть такой контент. Об этом в разговоре с URA.RU высказался продюсер Виктор Дробыш.
«Что заслуживает слушатель, то и получает. Видимо, зрителям этого хочется. Чтобы изменить содержание „голубых огоньков“, нужно не смотреть некачественный контент. Самое смешное — это смотреть некачественный контент, а потом 20-й год подряд говорить, ну что там нас Киркоровым опять душат», — выразил мнение Виктор Дробыш.
По словам продюсера, лучший способ изменить формат и состав звезд на новогодних передачах — перестать их смотреть. «Не смотрите его и тогда не будут душить. Раз смотрите, значит любите. А любовь зла, полюбишь и кого угодно», — уточнил он.
Зрители сами виноваты в том, что им 20 лет подряд показывают одних и тех же российских звезд в «голубых огоньках». Чтобы изменить ситуацию, следует просто перестать смотреть такой контент. Об этом в разговоре с URA.RU высказался продюсер Виктор Дробыш. «Что заслуживает слушатель, то и получает. Видимо, зрителям этого хочется. Чтобы изменить содержание „голубых огоньков“, нужно не смотреть некачественный контент. Самое смешное — это смотреть некачественный контент, а потом 20-й год подряд говорить, ну что там нас Киркоровым опять душат», — выразил мнение Виктор Дробыш. По словам продюсера, лучший способ изменить формат и состав звезд на новогодних передачах — перестать их смотреть. «Не смотрите его и тогда не будут душить. Раз смотрите, значит любите. А любовь зла, полюбишь и кого угодно», — уточнил он.