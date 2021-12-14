Дробыш: почему зрителей «душат Киркоровым» на «голубых огоньках»

14 декабря 2021 в 18:10 Размер текста - 17 +

Виктор Дробыш уверен, что зрители сами виноваты в однообразии «голубых огоньков» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зрители сами виноваты в том, что им 20 лет подряд показывают одних и тех же российских звезд в «голубых огоньках». Чтобы изменить ситуацию, следует просто перестать смотреть такой контент. Об этом в разговоре с URA.RU высказался продюсер Виктор Дробыш. «Что заслуживает слушатель, то и получает. Видимо, зрителям этого хочется. Чтобы изменить содержание „голубых огоньков“, нужно не смотреть некачественный контент. Самое смешное — это смотреть некачественный контент, а потом 20-й год подряд говорить, ну что там нас Киркоровым опять душат», — выразил мнение Виктор Дробыш. По словам продюсера, лучший способ изменить формат и состав звезд на новогодних передачах — перестать их смотреть. «Не смотрите его и тогда не будут душить. Раз смотрите, значит любите. А любовь зла, полюбишь и кого угодно», — уточнил он. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Зрители сами виноваты в том, что им 20 лет подряд показывают одних и тех же российских звезд в «голубых огоньках». Чтобы изменить ситуацию, следует просто перестать смотреть такой контент. Об этом в разговоре с URA.RU высказался продюсер Виктор Дробыш. «Что заслуживает слушатель, то и получает. Видимо, зрителям этого хочется. Чтобы изменить содержание „голубых огоньков“, нужно не смотреть некачественный контент. Самое смешное — это смотреть некачественный контент, а потом 20-й год подряд говорить, ну что там нас Киркоровым опять душат», — выразил мнение Виктор Дробыш. По словам продюсера, лучший способ изменить формат и состав звезд на новогодних передачах — перестать их смотреть. «Не смотрите его и тогда не будут душить. Раз смотрите, значит любите. А любовь зла, полюбишь и кого угодно», — уточнил он.