Дробыш: почему зрителей «душат Киркоровым» на «голубых огоньках»

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Прощание с Владимиром Маркиным. Москва, дробыш виктор
Виктор Дробыш уверен, что зрители сами виноваты в однообразии «голубых огоньков» Фото:

Зрители сами виноваты в том, что им 20 лет подряд показывают одних и тех же российских звезд в «голубых огоньках». Чтобы изменить ситуацию, следует просто перестать смотреть такой контент. Об этом в разговоре с URA.RU высказался продюсер Виктор Дробыш.

«Что заслуживает слушатель, то и получает. Видимо, зрителям этого хочется. Чтобы изменить содержание „голубых огоньков“, нужно не смотреть некачественный контент. Самое смешное — это смотреть некачественный контент, а потом 20-й год подряд говорить, ну что там нас Киркоровым опять душат», — выразил мнение Виктор Дробыш.

По словам продюсера, лучший способ изменить формат и состав звезд на новогодних передачах — перестать их смотреть. «Не смотрите его и тогда не будут душить. Раз смотрите, значит любите. А любовь зла, полюбишь и кого угодно», — уточнил он.

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Зрители сами виноваты в том, что им 20 лет подряд показывают одних и тех же российских звезд в «голубых огоньках». Чтобы изменить ситуацию, следует просто перестать смотреть такой контент. Об этом в разговоре с URA.RU высказался продюсер Виктор Дробыш. «Что заслуживает слушатель, то и получает. Видимо, зрителям этого хочется. Чтобы изменить содержание „голубых огоньков“, нужно не смотреть некачественный контент. Самое смешное — это смотреть некачественный контент, а потом 20-й год подряд говорить, ну что там нас Киркоровым опять душат», — выразил мнение Виктор Дробыш. По словам продюсера, лучший способ изменить формат и состав звезд на новогодних передачах — перестать их смотреть. «Не смотрите его и тогда не будут душить. Раз смотрите, значит любите. А любовь зла, полюбишь и кого угодно», — уточнил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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