Пермь встала в 10-балльных пробках. Скрин

14 декабря 2021 в 18:23 Размер текста - 17 +

Движение в Перми осложнил снегопад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермь встала в пробки. Сервис «Яндекс.Пробки» на 18:20 оценивает загруженность городских дорог в максимальные 10 баллов. В основном, движение затруднено в центре города: по улице Попова от Монастырской до «кольца» на Центральном рынке; на Комсомольском проспекте от Советской до революции; на Ленина от улицы Максима Горького до Комсомольского проспекта. На шоссе Космонавтов транспорт стоит в направлении от Гознака до улицы Оверятской. Пробки также на участках улиц Подлесная, Боровая, Стахановская, Куйбышева и Героев Хасана. Дорожная обстановка осложняется снегопадом, который начался в Перми во вторник, 14 декабря из-за потепления. Затруднения на дороге оцениваются сервисом «Яндекс.Пробки» в максимальные 10 баллов Срин с сервиса «Яндекс.Пробки» Дорожное движение осложнил снегопад, обрушившийся на город 14 декабря Срин с сервиса «Яндекс.Пробки» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермь встала в пробки. Сервис «Яндекс.Пробки» на 18:20 оценивает загруженность городских дорог в максимальные 10 баллов. В основном, движение затруднено в центре города: по улице Попова от Монастырской до «кольца» на Центральном рынке; на Комсомольском проспекте от Советской до революции; на Ленина от улицы Максима Горького до Комсомольского проспекта. На шоссе Космонавтов транспорт стоит в направлении от Гознака до улицы Оверятской. Пробки также на участках улиц Подлесная, Боровая, Стахановская, Куйбышева и Героев Хасана. Дорожная обстановка осложняется снегопадом, который начался в Перми во вторник, 14 декабря из-за потепления.