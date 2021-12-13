13 декабря 2021

Пермь встала в 10-балльных пробках. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, зима, движение на дороге, снегопад, дорога, автомобили
Движение в Перми осложнил снегопад Фото:

Пермь встала в пробки. Сервис «Яндекс.Пробки» на 18:20 оценивает загруженность городских дорог в максимальные 10 баллов.

В основном, движение затруднено в центре города: по улице Попова от Монастырской до «кольца» на Центральном рынке; на Комсомольском проспекте от Советской до революции; на Ленина от улицы Максима Горького до Комсомольского проспекта.

На шоссе Космонавтов транспорт стоит в направлении от Гознака до улицы Оверятской. Пробки также на участках улиц Подлесная, Боровая, Стахановская, Куйбышева и Героев Хасана. Дорожная обстановка осложняется снегопадом, который начался в Перми во вторник, 14 декабря из-за потепления.

Затруднения на дороге оцениваются сервисом «Яндекс.Пробки» в максимальные 10 баллов

Дорожное движение осложнил снегопад, обрушившийся на город 14 декабря

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Пермь встала в пробки. Сервис «Яндекс.Пробки» на 18:20 оценивает загруженность городских дорог в максимальные 10 баллов. В основном, движение затруднено в центре города: по улице Попова от Монастырской до «кольца» на Центральном рынке; на Комсомольском проспекте от Советской до революции; на Ленина от улицы Максима Горького до Комсомольского проспекта. На шоссе Космонавтов транспорт стоит в направлении от Гознака до улицы Оверятской. Пробки также на участках улиц Подлесная, Боровая, Стахановская, Куйбышева и Героев Хасана. Дорожная обстановка осложняется снегопадом, который начался в Перми во вторник, 14 декабря из-за потепления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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