Пермь встала в пробки. Сервис «Яндекс.Пробки» на 18:20 оценивает загруженность городских дорог в максимальные 10 баллов.
В основном, движение затруднено в центре города: по улице Попова от Монастырской до «кольца» на Центральном рынке; на Комсомольском проспекте от Советской до революции; на Ленина от улицы Максима Горького до Комсомольского проспекта.
На шоссе Космонавтов транспорт стоит в направлении от Гознака до улицы Оверятской. Пробки также на участках улиц Подлесная, Боровая, Стахановская, Куйбышева и Героев Хасана. Дорожная обстановка осложняется снегопадом, который начался в Перми во вторник, 14 декабря из-за потепления.
Затруднения на дороге оцениваются сервисом «Яндекс.Пробки» в максимальные 10 баллов
Срин с сервиса «Яндекс.Пробки»
Дорожное движение осложнил снегопад, обрушившийся на город 14 декабря
Пермь встала в пробки. Сервис «Яндекс.Пробки» на 18:20 оценивает загруженность городских дорог в максимальные 10 баллов. В основном, движение затруднено в центре города: по улице Попова от Монастырской до «кольца» на Центральном рынке; на Комсомольском проспекте от Советской до революции; на Ленина от улицы Максима Горького до Комсомольского проспекта. На шоссе Космонавтов транспорт стоит в направлении от Гознака до улицы Оверятской. Пробки также на участках улиц Подлесная, Боровая, Стахановская, Куйбышева и Героев Хасана. Дорожная обстановка осложняется снегопадом, который начался в Перми во вторник, 14 декабря из-за потепления.