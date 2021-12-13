В Кургане переболевшую COVID заставляют вакцинироваться

Работодатель заставляет сотрудницу сделать прививку после COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Кургане работодатель заставляет работницу вакцинироваться после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом работница написала в курганском паблике во «ВКонтакте».

«Я поставила прививку от ковида (две штуки) полгода назад, срок сертификата о вакцинации на данный момент истек. Но я заболела ковидом через пять месяцев после прививки. У меня теперь есть сертификат переболевшего, он действует год. Но работодатель заставляет вакцинироваться. Говорит, что срок ревакцинации подошел, что не важно болела я или нет, вакцинация каждые полгода должна быть. В чем тогда смысл сертификата? Зачем там указан срок до ноября 2022 года?» — написал анонимный автор в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте».

Специалисты департамента здравоохранения Курганской области ответили, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводится через 6 месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или через 6 месяцев после предыдущей вакцинации. Так рекомендует Всемирная организация здравоохранения и Минздрав России. Автору поста посоветовали обратиться в гострудинспекцию или в суд, если он считает, что работодатель нарушает трудовое законодательство.