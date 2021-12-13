13 декабря 2021

Авиакомпании просят разрешить летать из Перми в Грецию

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Город. Пермь, самолет авиакомпании россия, ил-96
Разрешение получили компании «ИрАэро» и Royal Flight Фото:

Авиакомпании просят выдать допуск на прямой перелет из Перми в несколько новых городов. Среди них Кос, Афины, Корфу (Греция) и Андижан (Узбекистан). Об этом сообщается на заседании межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам на сайте Росавиации.

Запрос на авиаперевозку Пермь-Кос, Пермь-Афины и Пермь-Андижан отправила компания «ИрАэро». Также на перевозку по рейсу Пермь-Корфу запросила компания Royal Flight.

Ранее в ноябре Росавиация выдала пропуск на прямые перелеты из Перми в египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хугарду. Разрешение получила авиакомпания «Икар».

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Авиакомпании просят выдать допуск на прямой перелет из Перми в несколько новых городов. Среди них Кос, Афины, Корфу (Греция) и Андижан (Узбекистан). Об этом сообщается на заседании межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам на сайте Росавиации. Запрос на авиаперевозку Пермь-Кос, Пермь-Афины и Пермь-Андижан отправила компания «ИрАэро». Также на перевозку по рейсу Пермь-Корфу запросила компания Royal Flight. Ранее в ноябре Росавиация выдала пропуск на прямые перелеты из Перми в египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хугарду. Разрешение получила авиакомпания «Икар».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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