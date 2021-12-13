Авиакомпании просят разрешить летать из Перми в Грецию

Разрешение получили компании «ИрАэро» и Royal Flight Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Авиакомпании просят выдать допуск на прямой перелет из Перми в несколько новых городов. Среди них Кос, Афины, Корфу (Греция) и Андижан (Узбекистан). Об этом сообщается на заседании межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам на сайте Росавиации.

Запрос на авиаперевозку Пермь-Кос, Пермь-Афины и Пермь-Андижан отправила компания «ИрАэро». Также на перевозку по рейсу Пермь-Корфу запросила компания Royal Flight.

Ранее в ноябре Росавиация выдала пропуск на прямые перелеты из Перми в египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хугарду. Разрешение получила авиакомпания «Икар».