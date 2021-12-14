Прививка от коронавируса оказалась важным условием для приема у врача в больнице алапаевского поселка Махнева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В поселке Махнево (Свердловская область) врачи отказываются принимать непривитых от коронавируса пациентов. Об этом стало известно после того, как жительница поселка, которую не стали обследовать врачи, была госпитализирована после инсульта.

«Приходила в больницу с жалобой на повышенное давление, ей отказали в обследовании. Спустя пару дней у нее стукнул инсульт, тогда ее уже и госпитализировали», — об это рассказал URA.RU знакомый женщины.

На прием к узким специалистам, дневной стационар, терапевтическое отделение и в физкабинет можно попасть только тем, кто привит от коронавируса. «По информации предоставленной главным врачом, фактов не оказания медицинской помощи пациентам, не привитым от НКВИ, не было», — сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского минздрава. Получить комментарий в больнице Махнева не удалось — ответ на запрос не поступил.

В схожую ситуацию попала жительница Сухого Лога (Свердловская область), которую врачи отказывались госпитализировать без ПЦР-теста. Женщина смогла получить врачебную помощь только тогда, когда потеряла сознания из-за сильного кровотечения.

Такие объявления висят в махневской больнице Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU