Иммунолог заявил, что первая смерть от «Омикрона» была в ЮАР

14 декабря 2021 в 20:00 Размер текста - 17 +

Сообщение о смерти от «Омикрона» развеивает иллюзии о легком течении этого штамма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Первый умерший человек от «омикрон»-штамма коронавируса был не в Великобритании, а в Южной Африке. Об этом в разговоре с URA.RU заявил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. Ранее в СМИ появилась информация, что в Великобритании умер первый в мире человек, зараженный омикрон-штаммом коронавирусом. Тем временем главный специалист по общественному здравоохранению Лондона Кевин Фентон заявил, что «Омикрон» стал доминирующим штаммом в британской столице. «Да это никакая не первая жертва. Таких омикроновских жертв уже много было в Южной Африке. И то, там далеко не на максимуме смертность. Еще на прошлой неделе в день стало умирать 41 человек. Понятное дело, что на фоне того, что почти все случаи исследования — это „Омикрон“, не трудно догадаться, что большая часть из этого, это омикроновские смерти», — сказал Николай Крючков. Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU отметил, что сообщение о смерти от «Омикрона» развеивает иллюзии относительного этого штамма COVID. «Умер первый пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом, это так. А в полном ли объеме проводится лабораторное тестирование, всегда ли уточняется, правильно ли он проводится. Очень много факторов влияет на качество лабораторного тестирования. По крайней мере, это развеивает иллюзии, что штамм „Омикрон“ будет нести только легкие течения заболевания. Скорее всего, это не так», — подчеркнул специалист. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Первый умерший человек от «омикрон»-штамма коронавируса был не в Великобритании, а в Южной Африке. Об этом в разговоре с URA.RU заявил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. Ранее в СМИ появилась информация, что в Великобритании умер первый в мире человек, зараженный омикрон-штаммом коронавирусом. Тем временем главный специалист по общественному здравоохранению Лондона Кевин Фентон заявил, что «Омикрон» стал доминирующим штаммом в британской столице. «Да это никакая не первая жертва. Таких омикроновских жертв уже много было в Южной Африке. И то, там далеко не на максимуме смертность. Еще на прошлой неделе в день стало умирать 41 человек. Понятное дело, что на фоне того, что почти все случаи исследования — это „Омикрон“, не трудно догадаться, что большая часть из этого, это омикроновские смерти», — сказал Николай Крючков. Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU отметил, что сообщение о смерти от «Омикрона» развеивает иллюзии относительного этого штамма COVID. «Умер первый пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом, это так. А в полном ли объеме проводится лабораторное тестирование, всегда ли уточняется, правильно ли он проводится. Очень много факторов влияет на качество лабораторного тестирования. По крайней мере, это развеивает иллюзии, что штамм „Омикрон“ будет нести только легкие течения заболевания. Скорее всего, это не так», — подчеркнул специалист.