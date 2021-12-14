ВОЗ предрекла рост смертности из-за «омикрон»-штамма коронавируса

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В ВОЗ заявили, что ждут роста числа госпитализаций из-за COVID Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидают увеличения числа смертей из-за роста заболеваемости новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом рассказали в пресс-службе организации.

«По мере увеличения числа случаев <…> во всем мире мы ожидаем появления информации о росте количества госпитализированных и даже смертей. Многие страны все еще не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей, поэтому информацию о смертях, вызванных конкретными вариантом, может быть трудно представить точно», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу ВОЗ.

Недавно в Великобритании сообщили о первом летальном исходе из-за нового штамма. Ранее в ВОЗ заявляли, что от «Омикрона» никто не умер. Этот вариант вируса обнаружили в ЮАР в конце ноября, сообщает ОТР. В ВОЗ обеспокоены из-за «Омикрона» и продолжают его изучать. В России новый штамм нашли у 16 человек, вернувшихся из Южной Африки. В Минздраве РФ рассказали, что все пациенты ранее болели коронавирусом.

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидают увеличения числа смертей из-за роста заболеваемости новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом рассказали в пресс-службе организации. «По мере увеличения числа случаев <…> во всем мире мы ожидаем появления информации о росте количества госпитализированных и даже смертей. Многие страны все еще не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей, поэтому информацию о смертях, вызванных конкретными вариантом, может быть трудно представить точно», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу ВОЗ. Недавно в Великобритании сообщили о первом летальном исходе из-за нового штамма. Ранее в ВОЗ заявляли, что от «Омикрона» никто не умер. Этот вариант вируса обнаружили в ЮАР в конце ноября, сообщает ОТР. В ВОЗ обеспокоены из-за «Омикрона» и продолжают его изучать. В России новый штамм нашли у 16 человек, вернувшихся из Южной Африки. В Минздраве РФ рассказали, что все пациенты ранее болели коронавирусом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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