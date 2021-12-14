В Екатеринбурге требуют снять портрет Сталина с Дома офицеров

Барельеф Сталина находился на фасаде здания вплоть до 1956 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге появилась петиция с требованием снять барельеф Сталина с фасада Дома офицеров, который появился на здании в ходе реставрации. Активисты посчитали данное действие неуважением к памяти репрессированных.

«Возвращение к возвеличиванию Сталина в 2021 году мы считаем неприемлемым. На наш взгляд, это издевательство над памятью более 80 тысяч репрессированных только в Свердловской области и 1,5 млн по всей стране», — гласит описание петиции на платформе change.org.

Отмечается, что возвращение портрета Сталина на фасад преподносится, как попытка вернуть зданию исторический вид. Однако, заявляется в петиции, формально объект стал охраняемым и без барельефа.

Ранее сообщалось, что вернуть барельеф Сталина на место решил экс-директор Окружного дома офицеров (ОДО). Барельеф Сталина был установлен на ОДО 13 декабря. После чего среди жителей Екатеринбурга начались споры о необходимости установки мемориала. Кроме того, депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Мещеряков на заседании комиссии по муниципальной собственности предложил не включать памятник Ленину, расположенный на площади 1905 года, в перечень объектов культурного наследия.