14 декабря 2021

В Екатеринбурге требуют снять портрет Сталина с Дома офицеров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Барельеф Сталина на ОДО. Екатеринбург, сталин
Барельеф Сталина находился на фасаде здания вплоть до 1956 года Фото:

В Екатеринбурге появилась петиция с требованием снять барельеф Сталина с фасада Дома офицеров, который появился на здании в ходе реставрации. Активисты посчитали данное действие неуважением к памяти репрессированных.

«Возвращение к возвеличиванию Сталина в 2021 году мы считаем неприемлемым. На наш взгляд, это издевательство над памятью более 80 тысяч репрессированных только в Свердловской области и 1,5 млн по всей стране», — гласит описание петиции на платформе change.org.

Отмечается, что возвращение портрета Сталина на фасад преподносится, как попытка вернуть зданию исторический вид. Однако, заявляется в петиции, формально объект стал охраняемым и без барельефа.

Ранее сообщалось, что вернуть барельеф Сталина на место решил экс-директор Окружного дома офицеров (ОДО). Барельеф Сталина был установлен на ОДО 13 декабря. После чего среди жителей Екатеринбурга начались споры о необходимости установки мемориала. Кроме того, депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Мещеряков на заседании комиссии по муниципальной собственности предложил не включать памятник Ленину, расположенный на площади 1905 года, в перечень объектов культурного наследия.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Екатеринбурге появилась петиция с требованием снять барельеф Сталина с фасада Дома офицеров, который появился на здании в ходе реставрации. Активисты посчитали данное действие неуважением к памяти репрессированных. «Возвращение к возвеличиванию Сталина в 2021 году мы считаем неприемлемым. На наш взгляд, это издевательство над памятью более 80 тысяч репрессированных только в Свердловской области и 1,5 млн по всей стране», — гласит описание петиции на платформе change.org. Отмечается, что возвращение портрета Сталина на фасад преподносится, как попытка вернуть зданию исторический вид. Однако, заявляется в петиции, формально объект стал охраняемым и без барельефа. Ранее сообщалось, что вернуть барельеф Сталина на место решил экс-директор Окружного дома офицеров (ОДО). Барельеф Сталина был установлен на ОДО 13 декабря. После чего среди жителей Екатеринбурга начались споры о необходимости установки мемориала. Кроме того, депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Мещеряков на заседании комиссии по муниципальной собственности предложил не включать памятник Ленину, расположенный на площади 1905 года, в перечень объектов культурного наследия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...