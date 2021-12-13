СМИ: вернуть барельеф Сталина на место решил экс-директор ОДО

Барельеф Сталина был установлен на ОДО 13 декабря Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Решение о восстановлении барельефа Сталина на здании екатеринбургского Окружного Дома Офицеров (ОДО) принял бывший директор. Он заключал соответствующий договор.

«Это проект прежнего руководителя. Договор на аварийно-восстановительные работы заключал он», — цитирует ЕАН своего источника.

Барельеф Сталина был установлен на ОДО 13 декабря. После чего среди жителей Екатеринбурга начались споры о необходимости установки мемориала. Кроме того, депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Мещеряков на заседании комиссии по муниципальной собственности предложил не включать памятник Ленину, расположенный на площади 1905 года, в перечень объектов культурного наследия.

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU