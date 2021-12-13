13 декабря 2021

СМИ: вернуть барельеф Сталина на место решил экс-директор ОДО

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Барельеф Сталина на ОДО. Екатеринбург, сталин, барельеф
Барельеф Сталина был установлен на ОДО 13 декабря Фото:

Решение о восстановлении барельефа Сталина на здании екатеринбургского Окружного Дома Офицеров (ОДО) принял бывший директор. Он заключал соответствующий договор.

«Это проект прежнего руководителя. Договор на аварийно-восстановительные работы заключал он», — цитирует ЕАН своего источника.

Барельеф Сталина был установлен на ОДО 13 декабря. После чего среди жителей Екатеринбурга начались споры о необходимости установки мемориала. Кроме того, депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Мещеряков на заседании комиссии по муниципальной собственности предложил не включать памятник Ленину, расположенный на площади 1905 года, в перечень объектов культурного наследия.

Барельеф Сталина на ОДО. Екатеринбург
Фото:

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Решение о восстановлении барельефа Сталина на здании екатеринбургского Окружного Дома Офицеров (ОДО) принял бывший директор. Он заключал соответствующий договор. «Это проект прежнего руководителя. Договор на аварийно-восстановительные работы заключал он», — цитирует ЕАН своего источника. Барельеф Сталина был установлен на ОДО 13 декабря. После чего среди жителей Екатеринбурга начались споры о необходимости установки мемориала. Кроме того, депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Мещеряков на заседании комиссии по муниципальной собственности предложил не включать памятник Ленину, расположенный на площади 1905 года, в перечень объектов культурного наследия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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