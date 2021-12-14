Россияне переходят на бич-пакеты из-за снижения зарплат

15 декабря 2021 в 06:23 Размер текста - 17 +

Граждане пытаются сэкономить на еде, заявляют эксперты рынка Фото: Илья Московец © URA.RU С начала 2021 года продажи лапши быстрого приготовления в России выросли на 6,1%, в прошлом году этот показатель не превышал 2%, об этом свидетельствуют данные NielsenIQ. Эксперты рынка связывают такую тенденцию с попытками граждан РФ сэкономить, что заставляет покупать продукт тех, кто не употреблял его ранее. «Лапшу быстрого приготовления стали приобретать граждане, раньше относившиеся к ней негативно, например пенсионеры», — передает « Коммераснтъ » ССЫЛКА мнение Гендиректора «Натурал Фудс» Натальи Николаевой. Данную позицию поддерживает директор департамента маркетинга «Маревен Фуд Сентрал» Илья Мышенко. «На фоне подорожания многих продуктов питания продукция быстрого приготовления становится востребованной», — заявил он в разговоре с изданием. Помимо основной причины — снижения уровня доходов граждан — к увеличению спроса на продукцию быстрого приготовления относят выход работников с удаленной работы, т. к. для граждан с низким доходом лапша является дешевой альтернативой обеда в столовой или заказа доставки еды. Еще одна причина, по мнению экспертов — восстановление в стране числа трудовых мигрантов. Отмечается, что сам продукт подорожал за 11 месяцев более чем на 20%. Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В.Плеханова Юлия Финогенова отметила, что покупательная способность в РФ упала в 7 раз за 20 лет. За этот период произошло серьезное обесценивание рубля, причина такой динамики — высокие темпы инфляции, отметила финансист. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С начала 2021 года продажи лапши быстрого приготовления в России выросли на 6,1%, в прошлом году этот показатель не превышал 2%, об этом свидетельствуют данные NielsenIQ. Эксперты рынка связывают такую тенденцию с попытками граждан РФ сэкономить, что заставляет покупать продукт тех, кто не употреблял его ранее. «Лапшу быстрого приготовления стали приобретать граждане, раньше относившиеся к ней негативно, например пенсионеры», — передает «Коммераснтъ» ССЫЛКА мнение Гендиректора «Натурал Фудс» Натальи Николаевой. Данную позицию поддерживает директор департамента маркетинга «Маревен Фуд Сентрал» Илья Мышенко. «На фоне подорожания многих продуктов питания продукция быстрого приготовления становится востребованной», — заявил он в разговоре с изданием. Помимо основной причины — снижения уровня доходов граждан — к увеличению спроса на продукцию быстрого приготовления относят выход работников с удаленной работы, т. к. для граждан с низким доходом лапша является дешевой альтернативой обеда в столовой или заказа доставки еды. Еще одна причина, по мнению экспертов — восстановление в стране числа трудовых мигрантов. Отмечается, что сам продукт подорожал за 11 месяцев более чем на 20%. Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В.Плеханова Юлия Финогенова отметила, что покупательная способность в РФ упала в 7 раз за 20 лет. За этот период произошло серьезное обесценивание рубля, причина такой динамики — высокие темпы инфляции, отметила финансист.