Главный психиатр Минздрава России: как COVID влияет на мозг

15 декабря 2021 в 07:19 Размер текста - 17 +

Названы проявления постковидного синдрома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Одними из основных проявлений постковидного синдрома является раздражительность и частичная амнезия. Такое мнение высказал гендиректор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, психиатр Министерства здравоохранения России Зураб Кекелидзе. «Есть нарушения, по которым мы поняли, что COVID каким-то образом воздействует на мозг, проникает. Куда проникает, в какую часть мозга и так далее, этих данных нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Но о том, что с центральной нервной системой заболевание COVID связанно, это без всякого сомнения», — сказал врач в интервью РБК. Также по его словам, во время заболевания коронавирусом у человека происходит нарушение гематоэнцефалического барьера. «Это такой барьер, так мы устроены, что не все, что в крови, проникает в мозг», — подытожил он. Ранее главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что постковидный синдром чаще всего развивается у пациентов, которые перенесли заболевание в легкой или бессимптомной форме. Всему виной слабый иммунный ответ, передает RT. Больше всего постковидному синдрому подвержены дети с неинфекционными хроническими заболеваниями, уточняет Life. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Одними из основных проявлений постковидного синдрома является раздражительность и частичная амнезия. Такое мнение высказал гендиректор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, психиатр Министерства здравоохранения России Зураб Кекелидзе. «Есть нарушения, по которым мы поняли, что COVID каким-то образом воздействует на мозг, проникает. Куда проникает, в какую часть мозга и так далее, этих данных нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Но о том, что с центральной нервной системой заболевание COVID связанно, это без всякого сомнения», — сказал врач в интервью РБК. Также по его словам, во время заболевания коронавирусом у человека происходит нарушение гематоэнцефалического барьера. «Это такой барьер, так мы устроены, что не все, что в крови, проникает в мозг», — подытожил он. Ранее главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что постковидный синдром чаще всего развивается у пациентов, которые перенесли заболевание в легкой или бессимптомной форме. Всему виной слабый иммунный ответ, передает RT. Больше всего постковидному синдрому подвержены дети с неинфекционными хроническими заболеваниями, уточняет Life.