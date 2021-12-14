14 декабря 2021

Главный психиатр Минздрава России: как COVID влияет на мозг

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Названы проявления постковидного синдрома Фото:
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Коронавирус COVID-19

Одними из основных проявлений постковидного синдрома является раздражительность и частичная амнезия. Такое мнение высказал гендиректор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, психиатр Министерства здравоохранения России Зураб Кекелидзе.

«Есть нарушения, по которым мы поняли, что COVID каким-то образом воздействует на мозг, проникает. Куда проникает, в какую часть мозга и так далее, этих данных нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Но о том, что с центральной нервной системой заболевание COVID связанно, это без всякого сомнения», — сказал врач в интервью РБК.

Также по его словам, во время заболевания коронавирусом у человека происходит нарушение гематоэнцефалического барьера. «Это такой барьер, так мы устроены, что не все, что в крови, проникает в мозг», — подытожил он.

Ранее главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что постковидный синдром чаще всего развивается у пациентов, которые перенесли заболевание в легкой или бессимптомной форме. Всему виной слабый иммунный ответ, передает RT. Больше всего постковидному синдрому подвержены дети с неинфекционными хроническими заболеваниями, уточняет Life.

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Одними из основных проявлений постковидного синдрома является раздражительность и частичная амнезия. Такое мнение высказал гендиректор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, психиатр Министерства здравоохранения России Зураб Кекелидзе. «Есть нарушения, по которым мы поняли, что COVID каким-то образом воздействует на мозг, проникает. Куда проникает, в какую часть мозга и так далее, этих данных нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Но о том, что с центральной нервной системой заболевание COVID связанно, это без всякого сомнения», — сказал врач в интервью РБК. Также по его словам, во время заболевания коронавирусом у человека происходит нарушение гематоэнцефалического барьера. «Это такой барьер, так мы устроены, что не все, что в крови, проникает в мозг», — подытожил он. Ранее главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что постковидный синдром чаще всего развивается у пациентов, которые перенесли заболевание в легкой или бессимптомной форме. Всему виной слабый иммунный ответ, передает RT. Больше всего постковидному синдрому подвержены дети с неинфекционными хроническими заболеваниями, уточняет Life.
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