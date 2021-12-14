Россия усилит Черноморский флот к концу 2021 года

Министерство обороны России перед Новым годом планирует усиление Черноморского флота (ЧФ). Военное ведомство направит четыре корабля, среди которых новейший тральщик «Георгий Курбатов» и судно тылового снабжения «Всеволод Бобров». Об этом сообщили источники в министерстве.
«„Всеволод Бобров“ и тральщик „Георгий Курбатов“ войдут в состав ЧФ до конца этого года. Они придут к черноморцам с Балтики. Принципиальное решение на совершение межфлотского перехода уже принято. Оно начнется в самое ближайшее время», — передают слова источников «Известия».
Ранее Минобороны РФ сообщило, что США и НАТО наращивают активность в Черном море. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ведомство расценивает эту активность США как несущую угрозу региональной безопасности, уточняет RT. Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что РФ разработала новейший беспилотник для уничтожения флота НАТО в Черном море, пишет «Царьград».
Министерство обороны России перед Новым годом планирует усиление Черноморского флота (ЧФ). Военное ведомство направит четыре корабля, среди которых новейший тральщик «Георгий Курбатов» и судно тылового снабжения «Всеволод Бобров». Об этом сообщили источники в министерстве. «„Всеволод Бобров“ и тральщик „Георгий Курбатов“ войдут в состав ЧФ до конца этого года. Они придут к черноморцам с Балтики. Принципиальное решение на совершение межфлотского перехода уже принято. Оно начнется в самое ближайшее время», — передают слова источников «Известия». Ранее Минобороны РФ сообщило, что США и НАТО наращивают активность в Черном море. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ведомство расценивает эту активность США как несущую угрозу региональной безопасности, уточняет RT. Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что РФ разработала новейший беспилотник для уничтожения флота НАТО в Черном море, пишет «Царьград».