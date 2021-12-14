14 декабря 2021

В Германии назвали бессмысленными санкции по «Северному потоку-2»

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Немецкий политик Мерц назвал бессмысленными санкции против «Северного потока-2» Фото:
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«Северный поток — 2»

Введение санкций против российского газопровода «Северный поток -2» (СП-2) не имеет смысла. Об этом заявил немецкий политик, член Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.

«Российская военная активность на границе с Украиной требует дальнейших санкций со стороны Евросоюза, но „Северный поток — 2“ для этого вряд ли подойдет», — передает его слова ТАСС.

По словам кандидата на пост главы германского Христианско-демократического союза, власти ФРГ допустили ошибку, когда позволили достроить трубопровод. «Исправить эту ошибку будет крайне сложно, потому что этот трубопровод разделяет Европу», — подытожил он.

Ранее в Киеве заявили, что «Северный поток -2» может быть остановлен с помощью нового руководства в Германии. Глава министерства иностранных дел Анналена Бербок заявила, что запуск магистрали пока нет возможности согласовать, потому что она «не выполняет требования европейского энергетического права». По словам МИД Германии, в текущем состоянии газопровод в этом году одобрен не будет, передает RT.

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Введение санкций против российского газопровода «Северный поток -2» (СП-2) не имеет смысла. Об этом заявил немецкий политик, член Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. «Российская военная активность на границе с Украиной требует дальнейших санкций со стороны Евросоюза, но „Северный поток — 2“ для этого вряд ли подойдет», — передает его слова ТАСС. По словам кандидата на пост главы германского Христианско-демократического союза, власти ФРГ допустили ошибку, когда позволили достроить трубопровод. «Исправить эту ошибку будет крайне сложно, потому что этот трубопровод разделяет Европу», — подытожил он. Ранее в Киеве заявили, что «Северный поток -2» может быть остановлен с помощью нового руководства в Германии. Глава министерства иностранных дел Анналена Бербок заявила, что запуск магистрали пока нет возможности согласовать, потому что она «не выполняет требования европейского энергетического права». По словам МИД Германии, в текущем состоянии газопровод в этом году одобрен не будет, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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