В Германии назвали бессмысленными санкции по «Северному потоку-2»

15 декабря 2021 в 09:28 Размер текста - 17 +

Немецкий политик Мерц назвал бессмысленными санкции против «Северного потока-2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Введение санкций против российского газопровода «Северный поток -2» (СП-2) не имеет смысла. Об этом заявил немецкий политик, член Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. «Российская военная активность на границе с Украиной требует дальнейших санкций со стороны Евросоюза, но „Северный поток — 2“ для этого вряд ли подойдет», — передает его слова ТАСС. По словам кандидата на пост главы германского Христианско-демократического союза, власти ФРГ допустили ошибку, когда позволили достроить трубопровод. «Исправить эту ошибку будет крайне сложно, потому что этот трубопровод разделяет Европу», — подытожил он. Ранее в Киеве заявили, что «Северный поток -2» может быть остановлен с помощью нового руководства в Германии. Глава министерства иностранных дел Анналена Бербок заявила, что запуск магистрали пока нет возможности согласовать, потому что она «не выполняет требования европейского энергетического права». По словам МИД Германии, в текущем состоянии газопровод в этом году одобрен не будет, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Введение санкций против российского газопровода «Северный поток -2» (СП-2) не имеет смысла. Об этом заявил немецкий политик, член Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. «Российская военная активность на границе с Украиной требует дальнейших санкций со стороны Евросоюза, но „Северный поток — 2“ для этого вряд ли подойдет», — передает его слова ТАСС. По словам кандидата на пост главы германского Христианско-демократического союза, власти ФРГ допустили ошибку, когда позволили достроить трубопровод. «Исправить эту ошибку будет крайне сложно, потому что этот трубопровод разделяет Европу», — подытожил он. Ранее в Киеве заявили, что «Северный поток -2» может быть остановлен с помощью нового руководства в Германии. Глава министерства иностранных дел Анналена Бербок заявила, что запуск магистрали пока нет возможности согласовать, потому что она «не выполняет требования европейского энергетического права». По словам МИД Германии, в текущем состоянии газопровод в этом году одобрен не будет, передает RT.