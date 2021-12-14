В Киеве предрекли остановку «Северного потока — 2» из-за Германии

14 декабря 2021 в 23:34 Размер текста - 17 +

Украинский депутат предположила, что ФРГ отложит запуск Северного потока — 2» на неопределенный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Газопровод «Северный поток -2» (СП-2)может быть остановлен с помощью нового руководства в Германии. Об этом рассказала депутат Верховной рады от партии «Голос» Кира Рудик. «Мы считаем, что стоит ожидать облегчения получения поддержки от Германии, и что сертификация „Северного потока — 2“ будет если не остановлена, то отложена на несколько месяцев точно», — сообщила Рудик в эфире телеканала «Украина 24». Украинский депутат предположила, что в ближайшую неделю будут известны новые даты запуска СП-2. Политик напомнила о словах главы министерства иностранных дел Анналены Бербок, которая заявила, что запуск магистрали пока нет возможности согласовать, потому что она «не выполняет требования европейского энергетического права». По словам МИД Германии, в текущем состоянии газопровод в этом году одобрен не будет. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что запуск СП-2 так или иначе не остановить. По его мнению, этот проект является проблемой не только касательно Украины, но и в отношении Германии и США. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Газопровод «Северный поток -2» (СП-2)может быть остановлен с помощью нового руководства в Германии. Об этом рассказала депутат Верховной рады от партии «Голос» Кира Рудик. «Мы считаем, что стоит ожидать облегчения получения поддержки от Германии, и что сертификация „Северного потока — 2“ будет если не остановлена, то отложена на несколько месяцев точно», — сообщила Рудик в эфире телеканала «Украина 24». Украинский депутат предположила, что в ближайшую неделю будут известны новые даты запуска СП-2. Политик напомнила о словах главы министерства иностранных дел Анналены Бербок, которая заявила, что запуск магистрали пока нет возможности согласовать, потому что она «не выполняет требования европейского энергетического права». По словам МИД Германии, в текущем состоянии газопровод в этом году одобрен не будет. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что запуск СП-2 так или иначе не остановить. По его мнению, этот проект является проблемой не только касательно Украины, но и в отношении Германии и США.