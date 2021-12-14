14 декабря 2021

В Киеве предрекли остановку «Северного потока — 2» из-за Германии

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Украинский депутат предположила, что ФРГ отложит запуск Северного потока — 2» на неопределенный срок Фото:
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«Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток -2» (СП-2)может быть остановлен с помощью нового руководства в Германии. Об этом рассказала депутат Верховной рады от партии «Голос» Кира Рудик.

«Мы считаем, что стоит ожидать облегчения получения поддержки от Германии, и что сертификация „Северного потока — 2“ будет если не остановлена, то отложена на несколько месяцев точно», — сообщила Рудик в эфире телеканала «Украина 24». Украинский депутат предположила, что в ближайшую неделю будут известны новые даты запуска СП-2.

Политик напомнила о словах главы министерства иностранных дел Анналены Бербок, которая заявила, что запуск магистрали пока нет возможности согласовать, потому что она «не выполняет требования европейского энергетического права». По словам МИД Германии, в текущем состоянии газопровод в этом году одобрен не будет.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что запуск СП-2 так или иначе не остановить. По его мнению, этот проект является проблемой не только касательно Украины, но и в отношении Германии и США.

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Газопровод «Северный поток -2» (СП-2)может быть остановлен с помощью нового руководства в Германии. Об этом рассказала депутат Верховной рады от партии «Голос» Кира Рудик. «Мы считаем, что стоит ожидать облегчения получения поддержки от Германии, и что сертификация „Северного потока — 2“ будет если не остановлена, то отложена на несколько месяцев точно», — сообщила Рудик в эфире телеканала «Украина 24». Украинский депутат предположила, что в ближайшую неделю будут известны новые даты запуска СП-2. Политик напомнила о словах главы министерства иностранных дел Анналены Бербок, которая заявила, что запуск магистрали пока нет возможности согласовать, потому что она «не выполняет требования европейского энергетического права». По словам МИД Германии, в текущем состоянии газопровод в этом году одобрен не будет. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что запуск СП-2 так или иначе не остановить. По его мнению, этот проект является проблемой не только касательно Украины, но и в отношении Германии и США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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