Курганские власти озвучили условия льготного проезда в автобусах

Льготы на проезд в автобусах утвердили на заседании гордумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в первом полугодии 2022 года льготный проезд в автобусах будет доступен пенсионерам, ветеранам и школьникам разных категорий. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«Курганская городская дума утвердила порядок проезда льготников в 2022 году на муниципальных маршрутах регулярных перевозок. Все льготы на проезд, которые действовали в Кургане ранее, для льготных категорий граждан сохранены», — указано в сообщении.

Бесплатный проезд в автобусах полагается ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и почетным гражданам Кургана. Дети-сироты и те школьники, которые остались без попечения родителей, смогут бесплатно совершить 72 поездки в месяц по транспортной карте школьника.

До 31 мая дети из малообеспеченных семей смогут совершить 30 бесплатных поездок в месяц. 25 льготных поездок положено школьникам. Мужчины из Кургана, достигшие 60 лет, и горожанки, достигшие 55 лет, смогут воспользоваться 60 льготными поездками в первом полугодии 2022 года с помощью купон-талонов, социальной транспортной карты, или специальной карты МИР.

В июне стало известно, что только 20% пенсионеров от запланированного числа заказали себе транспортные карты. Из-за этого пришлось на полгода отложить активацию социальных транспортных карт. В декабре представители компании «ЭлКарт», отвечающие за электронную оплату проезда, не будут в 2022 году продавать проездные на 70 поездок.