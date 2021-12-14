Из-за коммунальной аварии под Челябинском город остался без воды

Аварийная бригада устраняет прорыв с четырех часов утра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Копейск, являющийся четвертым по величине городом Челябинской области, остался без воды из-за аварии на водоводе в ночь на 15 декабря. Как сообщили URA.RU в МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения», аварийная бригада работает над устранением аварии с четырех часов утра.

«В городе большое отключение. Повреждение на водоводе диаметром 500 миллиметров по улице Тюленина. С четырех утра организованы работы по ликвидации аварии», — сообщили URA.RU в МУП «КСВВ».

Внеплановое отключение водоснабжения вызвало негативную реакцию у жителей Копейска. Свое возмущение они высказывают в социальных сетях и пытаются дозвониться до диспетчерской службы. Городские власти пока не сделали официального заявления по срокам подачи воды в квартиры копейчан.

Последний раз подобная крупная авария в Копейске случилась накануне 1 сентября. Возможной причиной «водного коллапса» ко дню знаний в мэрии назвали злонамеренные действия неустановленных лиц.