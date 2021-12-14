14 декабря 2021
13 декабря 2021

В Челябинске загорелась типография

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в здании бывших мастерских Союза художников на улице Сони Морозовой. Екатеринбург, пожар, тушение пожара, пожарные, возгорание, пожарник, пожаротушение, Мчс россии, улица сони морозовой161, здание мастерских союза художников
У пожара была повышенная степень опасности Фото:

В Челябинске в ночь на 15 декабря загорелось здание типографии, расположенной на Свердловском тракте. Как сообщили URA.RU пресс-службе ГУ МЧС региона, у здания загорелась кровля.

«Пожар имел повышенный номер сложности. Происходило горение кровли на площади 400 квадратных метров. Пожар был быстро локализован, а затем ликвидирован», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС.

В ведомстве добавили, что на пожаре работали силы РСЧС общей численностью 58 человек и 19 единиц техники. От МЧС — 44 человека и 17 единиц техники.

Сотрудникам органов дознания предстоит установить причину возникновения пожара. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории. Пострадавших при пожаре нет.

Ранее в Челябинске в клинике Южно-Уральского государственного медуниверситета загорелся кабинет УЗИ. Из здания эвакуировали 140 человек.

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В Челябинске в ночь на 15 декабря загорелось здание типографии, расположенной на Свердловском тракте. Как сообщили URA.RU пресс-службе ГУ МЧС региона, у здания загорелась кровля. «Пожар имел повышенный номер сложности. Происходило горение кровли на площади 400 квадратных метров. Пожар был быстро локализован, а затем ликвидирован», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС. В ведомстве добавили, что на пожаре работали силы РСЧС общей численностью 58 человек и 19 единиц техники. От МЧС — 44 человека и 17 единиц техники. Сотрудникам органов дознания предстоит установить причину возникновения пожара. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории. Пострадавших при пожаре нет. Ранее в Челябинске в клинике Южно-Уральского государственного медуниверситета загорелся кабинет УЗИ. Из здания эвакуировали 140 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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