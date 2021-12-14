В Челябинске загорелась типография

У пожара была повышенная степень опасности Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске в ночь на 15 декабря загорелось здание типографии, расположенной на Свердловском тракте. Как сообщили URA.RU пресс-службе ГУ МЧС региона, у здания загорелась кровля.

«Пожар имел повышенный номер сложности. Происходило горение кровли на площади 400 квадратных метров. Пожар был быстро локализован, а затем ликвидирован», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС.

В ведомстве добавили, что на пожаре работали силы РСЧС общей численностью 58 человек и 19 единиц техники. От МЧС — 44 человека и 17 единиц техники.

Сотрудникам органов дознания предстоит установить причину возникновения пожара. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории. Пострадавших при пожаре нет.

Ранее в Челябинске в клинике Южно-Уральского государственного медуниверситета загорелся кабинет УЗИ. Из здания эвакуировали 140 человек.