В МИД раскритиковали планы США о размещении войск на востоке ЕС

МИД РФ негативно оценил заявление США о переброске военных сил в Восточную Европу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джена Псаки о намерении США разместить войска на восточном фланге НАТО. По словам Рябкова, такие действия только подогревает реваншистские настроения на Украине.

«Слова представителя Белого дома прежде всего нацелены на то, чтобы разогревать реваншистские настроения в Киеве. Разогревать антироссийские фобии и подходы государств, которые сами себя объявили прифронтовыми», — отметил Рябков в беседе с РИА «Новости».

Джена Псаки 15 декабря отметила, что США продолжает стараться урегулировать разногласия России и Украины с помощью дипломатии, уточняет «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь напомнила, что сейчас в Киеве находится помощник госсекретаря США Карен Донфрил, передает Life .