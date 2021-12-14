Ставшей популярной в соцсетях бездомной собаке в Сургуте, которая поселилась на теплой остановке, нашли дом. Сейчас она находится на временной передержке до тех пор, пока новый хозяин не увезет ее в Москву.
«Вчера две сургутянки искали „Беляшика“ (имя собаки, — прим. ред.) по всему городу — на остановке ее не было. Пришлось проверить все любимые локации животного. В конце концов песель нашелся в „Ленте“. Сейчас собака находится на временной передержке. Когда ее новая хозяйка придумает, как увезти питомца, звезда животного мира отправится жить в столицу», — рассказали в telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки».
Ранее URA.RU писало, что жители Сургута сделали из теплой остановки в Сургуте собачью конуру. Местные жители приносили животному еду и даже постелили плед.
Ставшей популярной в соцсетях бездомной собаке в Сургуте, которая поселилась на теплой остановке, нашли дом. Сейчас она находится на временной передержке до тех пор, пока новый хозяин не увезет ее в Москву. «Вчера две сургутянки искали „Беляшика“ (имя собаки, — прим. ред.) по всему городу — на остановке ее не было. Пришлось проверить все любимые локации животного. В конце концов песель нашелся в „Ленте“. Сейчас собака находится на временной передержке. Когда ее новая хозяйка придумает, как увезти питомца, звезда животного мира отправится жить в столицу», — рассказали в telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Ранее URA.RU писало, что жители Сургута сделали из теплой остановки в Сургуте собачью конуру. Местные жители приносили животному еду и даже постелили плед.