Собаке с теплой остановки в Сургуте нашли дом в Москве. Видео

15 декабря 2021 в 11:26 Размер текста - 17 +

Бездомную собаку из Сургута увезут в столицу России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ставшей популярной в соцсетях бездомной собаке в Сургуте, которая поселилась на теплой остановке, нашли дом. Сейчас она находится на временной передержке до тех пор, пока новый хозяин не увезет ее в Москву. «Вчера две сургутянки искали „Беляшика“ (имя собаки, — прим. ред.) по всему городу — на остановке ее не было. Пришлось проверить все любимые локации животного. В конце концов песель нашелся в „Ленте“. Сейчас собака находится на временной передержке. Когда ее новая хозяйка придумает, как увезти питомца, звезда животного мира отправится жить в столицу», — рассказали в telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Ранее URA.RU писало, что жители Сургута сделали из теплой остановки в Сургуте собачью конуру. Местные жители приносили животному еду и даже постелили плед. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ставшей популярной в соцсетях бездомной собаке в Сургуте, которая поселилась на теплой остановке, нашли дом. Сейчас она находится на временной передержке до тех пор, пока новый хозяин не увезет ее в Москву. «Вчера две сургутянки искали „Беляшика“ (имя собаки, — прим. ред.) по всему городу — на остановке ее не было. Пришлось проверить все любимые локации животного. В конце концов песель нашелся в „Ленте“. Сейчас собака находится на временной передержке. Когда ее новая хозяйка придумает, как увезти питомца, звезда животного мира отправится жить в столицу», — рассказали в telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Ранее URA.RU писало, что жители Сургута сделали из теплой остановки в Сургуте собачью конуру. Местные жители приносили животному еду и даже постелили плед.