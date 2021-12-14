14 декабря 2021
13 декабря 2021

Перевозчики Кургана объяснили, почему не показывают мэру расходы

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пазик, автобус, паз
Мэрию Кургана не устраивают документы по расходам, которые предоставляют владельцы автобусов (архивное фото) Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

По словам предпринимателей, которые занимаются автобусными перевозками в Кургане, они не показывают свои расходы представителям мэрии, потому что по закону не обязаны это делать. До этого они предоставляли документы, но мэрию они не устраивали. Об этом URA.RU сообщил представитель Союза транспортных организаций Курганской области, пожелавший остаться анонимным.

«Было две встречи, на которые приходили замы [мэра], и они говорили, что завтра-послезавтра ответят наши вопросы.<…> Мы их [расходы] предоставляли. Они каким-то образом их [мэрию] не устраивают. Мы [потом] не стали предоставлять потому что по факту мы и не обязаны это делать, потому что у нас нерегулируемый тариф», — рассказал представитель Союза.

Представитель перевозчиков добавил, что их расходы можно проверить через налоговую службу. По его словам, перевозчики трижды предоставляли документы, но в мэрии их просто убирали в папку, и они ни на что не влияли. После этого перевозчики решили не тратить силы на подготовку дополнительных документов по расходам для мэрии.

Ранее мэр Кургана Елена Ситникова объяснила, что перевозчики не предоставляют властям верные сведения о расходах, из-за чего власти не могут предоставить им никакие субсидии. При этом, мэр отметила, что власти регулярно находятся на связи с перевозчиками. По словам перевозчика, из субсидий мэрия направляет им только сумму за скидку 4 рубля на проезд, которая положена пенсионерам, а сейчас ту же скидку можно получить по электронному проездному.

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По словам предпринимателей, которые занимаются автобусными перевозками в Кургане, они не показывают свои расходы представителям мэрии, потому что по закону не обязаны это делать. До этого они предоставляли документы, но мэрию они не устраивали. Об этом URA.RU сообщил представитель Союза транспортных организаций Курганской области, пожелавший остаться анонимным. «Было две встречи, на которые приходили замы [мэра], и они говорили, что завтра-послезавтра ответят наши вопросы.<…> Мы их [расходы] предоставляли. Они каким-то образом их [мэрию] не устраивают. Мы [потом] не стали предоставлять потому что по факту мы и не обязаны это делать, потому что у нас нерегулируемый тариф», — рассказал представитель Союза. Представитель перевозчиков добавил, что их расходы можно проверить через налоговую службу. По его словам, перевозчики трижды предоставляли документы, но в мэрии их просто убирали в папку, и они ни на что не влияли. После этого перевозчики решили не тратить силы на подготовку дополнительных документов по расходам для мэрии. Ранее мэр Кургана Елена Ситникова объяснила, что перевозчики не предоставляют властям верные сведения о расходах, из-за чего власти не могут предоставить им никакие субсидии. При этом, мэр отметила, что власти регулярно находятся на связи с перевозчиками. По словам перевозчика, из субсидий мэрия направляет им только сумму за скидку 4 рубля на проезд, которая положена пенсионерам, а сейчас ту же скидку можно получить по электронному проездному.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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