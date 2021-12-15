Мурашко назвал число заболевших коронавирусом после прививки

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Владимир Жириновский, юбилей 75 лет. Москва, мурашко михаил
По оценке главы Минздрава РФ, количество привитых, заболевших COVID, не превышает 4% Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Среди вакцинированных от коронавируса лишь 3,9% заболевают инфекцией после прививки. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. В стационары попадают не более 1,7%.

«Мы видим, что пациенты, которые прошли вакцинацию и особенно сейчас ревакцинацию, болеют значительно реже и реже поступают в медицинские организации. Среди вакцинированных 3,9% — это те, которые заболевают, поступающие в стационар среди заболевших составляют не более 1,7%», — передает РИА «Новости» слова Мурашко из выступления на съезде профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. Мероприятие проходит 15 декабря в Москве.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Минздрав РФ разработает список противопоказаний к вакцинации от коронавируса, этот перечень подробно изучат в правительстве. О подготовке списка противопоказаний к вакцинации стало известно в начале декабря, передает телеканал 360.

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Среди вакцинированных от коронавируса лишь 3,9% заболевают инфекцией после прививки. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. В стационары попадают не более 1,7%. «Мы видим, что пациенты, которые прошли вакцинацию и особенно сейчас ревакцинацию, болеют значительно реже и реже поступают в медицинские организации. Среди вакцинированных 3,9% — это те, которые заболевают, поступающие в стационар среди заболевших составляют не более 1,7%», — передает РИА «Новости» слова Мурашко из выступления на съезде профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. Мероприятие проходит 15 декабря в Москве. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Минздрав РФ разработает список противопоказаний к вакцинации от коронавируса, этот перечень подробно изучат в правительстве. О подготовке списка противопоказаний к вакцинации стало известно в начале декабря, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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