Мурашко назвал число заболевших коронавирусом после прививки

15 декабря 2021 в 12:27 Размер текста - 17 +

По оценке главы Минздрава РФ, количество привитых, заболевших COVID, не превышает 4% Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Среди вакцинированных от коронавируса лишь 3,9% заболевают инфекцией после прививки. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. В стационары попадают не более 1,7%. «Мы видим, что пациенты, которые прошли вакцинацию и особенно сейчас ревакцинацию, болеют значительно реже и реже поступают в медицинские организации. Среди вакцинированных 3,9% — это те, которые заболевают, поступающие в стационар среди заболевших составляют не более 1,7%», — передает РИА «Новости» слова Мурашко из выступления на съезде профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. Мероприятие проходит 15 декабря в Москве. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Минздрав РФ разработает список противопоказаний к вакцинации от коронавируса, этот перечень подробно изучат в правительстве. О подготовке списка противопоказаний к вакцинации стало известно в начале декабря, передает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Среди вакцинированных от коронавируса лишь 3,9% заболевают инфекцией после прививки. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. В стационары попадают не более 1,7%. «Мы видим, что пациенты, которые прошли вакцинацию и особенно сейчас ревакцинацию, болеют значительно реже и реже поступают в медицинские организации. Среди вакцинированных 3,9% — это те, которые заболевают, поступающие в стационар среди заболевших составляют не более 1,7%», — передает РИА «Новости» слова Мурашко из выступления на съезде профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. Мероприятие проходит 15 декабря в Москве. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Минздрав РФ разработает список противопоказаний к вакцинации от коронавируса, этот перечень подробно изучат в правительстве. О подготовке списка противопоказаний к вакцинации стало известно в начале декабря, передает телеканал 360.