Мурашко назвал число заболевших коронавирусом после прививки

Среди вакцинированных от коронавируса лишь 3,9% заболевают инфекцией после прививки. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. В стационары попадают не более 1,7%.
«Мы видим, что пациенты, которые прошли вакцинацию и особенно сейчас ревакцинацию, болеют значительно реже и реже поступают в медицинские организации. Среди вакцинированных 3,9% — это те, которые заболевают, поступающие в стационар среди заболевших составляют не более 1,7%», — передает РИА «Новости» слова Мурашко из выступления на съезде профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. Мероприятие проходит 15 декабря в Москве.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Минздрав РФ разработает список противопоказаний к вакцинации от коронавируса, этот перечень подробно изучат в правительстве. О подготовке списка противопоказаний к вакцинации стало известно в начале декабря, передает телеканал 360.
Среди вакцинированных от коронавируса лишь 3,9% заболевают инфекцией после прививки. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. В стационары попадают не более 1,7%. «Мы видим, что пациенты, которые прошли вакцинацию и особенно сейчас ревакцинацию, болеют значительно реже и реже поступают в медицинские организации. Среди вакцинированных 3,9% — это те, которые заболевают, поступающие в стационар среди заболевших составляют не более 1,7%», — передает РИА «Новости» слова Мурашко из выступления на съезде профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. Мероприятие проходит 15 декабря в Москве. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Минздрав РФ разработает список противопоказаний к вакцинации от коронавируса, этот перечень подробно изучат в правительстве. О подготовке списка противопоказаний к вакцинации стало известно в начале декабря, передает телеканал 360.