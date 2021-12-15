В соцсетях с иронией восприняли отмену QR-кодов в регионах. «И куда мне свои 4 QR-кода девать?»

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Россияне по-разному отреагировали на отмену QR-кодов в первом российском регионе Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Власти Владимирской области 14 декабря решили отказаться от введения системы обязательных QR-кодов в общественных местах. В соцсетях россияне по-разному отреагировали на данное решение.

Некоторые обрадовались решению региональных властей и выразили надежду, что и в их регионах отменят ограничения. А вакцинированные граждане сетуют на то, что получили QR-коды зря.

Вакцинированные от COVID россияне негодуют из-за решения региональных властей…
…а жители других регионов завидуют Владимирской области
Некоторых очень обрадовало данное решение…
…а у кого-то остались вопросы по поводу отстранения от работы людей без QR-кодов
Россияне заявляют, что все равно буду прививаться от коронавируса
А кто-то считает, что после Нового года ограничения вновь введут

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Власти Владимирской области 14 декабря решили отказаться от введения системы обязательных QR-кодов в общественных местах. В соцсетях россияне по-разному отреагировали на данное решение. Некоторые обрадовались решению региональных властей и выразили надежду, что и в их регионах отменят ограничения. А вакцинированные граждане сетуют на то, что получили QR-коды зря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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