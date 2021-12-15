Россияне по-разному отреагировали на отмену QR-кодов в первом российском регионе
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Владимир Жабриков © URA.RU
Власти Владимирской области 14 декабря решили отказаться от введения системы обязательных QR-кодов в общественных местах. В соцсетях россияне по-разному отреагировали на данное решение.
Некоторые обрадовались решению региональных властей и выразили надежду, что и в их регионах отменят ограничения. А вакцинированные граждане сетуют на то, что получили QR-коды зря.
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Власти Владимирской области 14 декабря решили отказаться от введения системы обязательных QR-кодов в общественных местах. В соцсетях россияне по-разному отреагировали на данное решение. Некоторые обрадовались решению региональных властей и выразили надежду, что и в их регионах отменят ограничения. А вакцинированные граждане сетуют на то, что получили QR-коды зря.