Россияне по-разному отреагировали на отмену QR-кодов в первом российском регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Власти Владимирской области 14 декабря решили отказаться от введения системы обязательных QR-кодов в общественных местах. В соцсетях россияне по-разному отреагировали на данное решение.

Некоторые обрадовались решению региональных властей и выразили надежду, что и в их регионах отменят ограничения. А вакцинированные граждане сетуют на то, что получили QR-коды зря.

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