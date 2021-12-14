14 декабря 2021

«Курганская Рублевка» получит новый статус

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Заседание областной думы. Курган, чиновники, совещание, заседание, депутаты, руки
Законопроект о преобразовании районов в округа рассмотрят депутаты облдумы (архивное фото) Фото:

Кетовский район (так называемая «курганская Рублевка») и Сафакулевский, которые находятся в Курганской области, планируют преобразовать в муниципальные округа. Соответствующие законопроекты рассмотрят в Курганской областной думе.

«Наделить вновь образованное муниципальное образование статусом муниципального округа. Определить местом нахождения представительного органа вновь образованного муниципального образования населенный пункт — село Кетово», — указано в документе.

В другом муниципальном округе представительный орган будет находиться в селе Сафакулево. Жителей Кетовского муниципального округа будет представлять 21 депутат, Сафакулевского — 15. Новые депутаты выберут глав своих округов.

В конце ноября большинство депутатов облдумы поддержали создание пяти муниципальных округов. Реформу по преобразовании районов в округа запустили в Курганской области по инициативе губернатора Вадима Шумкова. Часть местных чиновников отказалась ее поддерживать. По мнению Шумкова, реформа поможет снизить на местах число неэффективных начальников.

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Кетовский район (так называемая «курганская Рублевка») и Сафакулевский, которые находятся в Курганской области, планируют преобразовать в муниципальные округа. Соответствующие законопроекты рассмотрят в Курганской областной думе. «Наделить вновь образованное муниципальное образование статусом муниципального округа. Определить местом нахождения представительного органа вновь образованного муниципального образования населенный пункт — село Кетово», — указано в документе. В другом муниципальном округе представительный орган будет находиться в селе Сафакулево. Жителей Кетовского муниципального округа будет представлять 21 депутат, Сафакулевского — 15. Новые депутаты выберут глав своих округов. В конце ноября большинство депутатов облдумы поддержали создание пяти муниципальных округов. Реформу по преобразовании районов в округа запустили в Курганской области по инициативе губернатора Вадима Шумкова. Часть местных чиновников отказалась ее поддерживать. По мнению Шумкова, реформа поможет снизить на местах число неэффективных начальников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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