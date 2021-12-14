14 декабря 2021

ГИБДД просит челябинцев временно отменить поездки

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, вьюга, ветер, мороз
Снег и метели придут в Челябинскую область 16 декабря Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции просят челябинских водителей отменить по возможности дальние поездки из-за снегопадов по всей территории Челябинской области. Соответствующее предупреждение распространило управление ГИБДД по региону.

«В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, снег будет идти по всей территории Челябинской области. Из-за погодных условий повышен риск ДТП. Управление ГИБДД рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Для контроля дорожной ситуации и возможной помощи автомобилистам на трассы региона выведут 19 дополнительных нарядов ДПС. Снегопады, по данным синоптиков, начнутся в ночь на 16 декабря и затянутся практически на неделю. При этом с 20 декабря начнет снижаться и температура воздуха: на Южном Урале похолодает до минус 20-21 градусов.

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Сотрудники Госавтоинспекции просят челябинских водителей отменить по возможности дальние поездки из-за снегопадов по всей территории Челябинской области. Соответствующее предупреждение распространило управление ГИБДД по региону. «В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, снег будет идти по всей территории Челябинской области. Из-за погодных условий повышен риск ДТП. Управление ГИБДД рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Для контроля дорожной ситуации и возможной помощи автомобилистам на трассы региона выведут 19 дополнительных нарядов ДПС. Снегопады, по данным синоптиков, начнутся в ночь на 16 декабря и затянутся практически на неделю. При этом с 20 декабря начнет снижаться и температура воздуха: на Южном Урале похолодает до минус 20-21 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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