ГИБДД просит челябинцев временно отменить поездки

15 декабря 2021 в 15:29 Размер текста - 17 +

Снег и метели придут в Челябинскую область 16 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники Госавтоинспекции просят челябинских водителей отменить по возможности дальние поездки из-за снегопадов по всей территории Челябинской области. Соответствующее предупреждение распространило управление ГИБДД по региону. «В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, снег будет идти по всей территории Челябинской области. Из-за погодных условий повышен риск ДТП. Управление ГИБДД рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Для контроля дорожной ситуации и возможной помощи автомобилистам на трассы региона выведут 19 дополнительных нарядов ДПС. Снегопады, по данным синоптиков, начнутся в ночь на 16 декабря и затянутся практически на неделю. При этом с 20 декабря начнет снижаться и температура воздуха: на Южном Урале похолодает до минус 20-21 градусов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сотрудники Госавтоинспекции просят челябинских водителей отменить по возможности дальние поездки из-за снегопадов по всей территории Челябинской области. Соответствующее предупреждение распространило управление ГИБДД по региону. «В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, снег будет идти по всей территории Челябинской области. Из-за погодных условий повышен риск ДТП. Управление ГИБДД рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Для контроля дорожной ситуации и возможной помощи автомобилистам на трассы региона выведут 19 дополнительных нарядов ДПС. Снегопады, по данным синоптиков, начнутся в ночь на 16 декабря и затянутся практически на неделю. При этом с 20 декабря начнет снижаться и температура воздуха: на Южном Урале похолодает до минус 20-21 градусов.