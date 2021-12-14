ГИБДД просит челябинцев временно отменить поездки

Сотрудники Госавтоинспекции просят челябинских водителей отменить по возможности дальние поездки из-за снегопадов по всей территории Челябинской области. Соответствующее предупреждение распространило управление ГИБДД по региону.
«В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, снег будет идти по всей территории Челябинской области. Из-за погодных условий повышен риск ДТП. Управление ГИБДД рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Для контроля дорожной ситуации и возможной помощи автомобилистам на трассы региона выведут 19 дополнительных нарядов ДПС. Снегопады, по данным синоптиков, начнутся в ночь на 16 декабря и затянутся практически на неделю. При этом с 20 декабря начнет снижаться и температура воздуха: на Южном Урале похолодает до минус 20-21 градусов.
Сотрудники Госавтоинспекции просят челябинских водителей отменить по возможности дальние поездки из-за снегопадов по всей территории Челябинской области. Соответствующее предупреждение распространило управление ГИБДД по региону. «В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, снег будет идти по всей территории Челябинской области. Из-за погодных условий повышен риск ДТП. Управление ГИБДД рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Для контроля дорожной ситуации и возможной помощи автомобилистам на трассы региона выведут 19 дополнительных нарядов ДПС. Снегопады, по данным синоптиков, начнутся в ночь на 16 декабря и затянутся практически на неделю. При этом с 20 декабря начнет снижаться и температура воздуха: на Южном Урале похолодает до минус 20-21 градусов.