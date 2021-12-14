В селах Половинского района замерзают школы из-за котельных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селах Половинского района (Курганская область) котельные вынуждены топить дровами и срезкой. Из-за холода в школах учеников переводят на дистанционное обучение, сообщает газета «Вестник района» во «ВКонтакте»

«Вместо пеллет и угля — дрова и срезка. Дровами и срезкой топят в эти дни котельные в Воскресенском и Яровом, находящиеся в аренде у ООО „Игнис“. Судя по всему, у предприятия проблемы с топливом. Расплачиваются же качеством получения знаний дети», — говорится в сообщении половинской газеты «Вестник района» во «ВКонтакте».

Автор сообщает, что по решению отдела образования сельские школы вынуждены перейти на дистанционный режим обучения из-за недостаточной температуры в классах. Об этом районные чиновники уведомили региональный департамент образования и прокуратуру района.

Оперативно получить комментарий районных властей не удалось. В приемной главы Половинского района Вадима Меньщикова URA.RU сообщили, что глава находится на больничном, а его заместитель на выезде в селах. Телефоны ООО «Игнис», указанные в открытых источниках, оказались недействующими. По данным СБИС, компания работает с 2019 года, учредитель Никита Яско из Свердловской области, задолженности по налогам у компании нет.

URA.RU направило запрос в правительство Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что четыре района Курганской области рискуют остаться без отопления. Предприниматель из Екатеринбурга, директор группы компаний «Уралкотел» Леонид Бычков заявил, что готов остановить подачу тепла (в Белозерском, Сафакульевском, Альменевском, Щучанском районах) с 1 января из-за тяжелого финансового положения. Бычков отметил, что цены на уголь выросли почти на 50%, средств на закупку топлива нет. Он готов передать котельные в пользование муниципалитетам.

Утренний запас топлива у сельской котельной Половинского района фото: группа «Половинская газета «Вестник района» во «ВКонтакте»