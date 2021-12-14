14 декабря 2021

В курганском округе, где не хватает чиновников, выбрали главу

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Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган , депутат, чиновник, руки
Главу выбрали Целинном муниципальном округе (архивное фото) Фото:

Главой Целинного муниципального округа стал действующий глава района Александр Сытов. Об этом 15 декабря сообщили представители местной администрации. Ранее Сытов заявлял, что в местной администрации не хватает сотрудников.

«Конкурсная комиссия по выборам главы Целинного муниципального округа до заседания окружной думы допустила двух кандидатов — действующего главу района А.В. Сытова и заместителя по социальной политике Е.В. Гарипову. По итогам голосования, большинство народных избранников проголосовали за кандидатуру Александра Сытова. Он избран первым главой Целинного округа», — указано в группе администрации Целинного муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

10 декабря главой Альменевского муниципального округа стал Алексей Снежко. Ранее он руководил отделом животноводства в региональном департаменте АПК. В конце октября прошли выборов депутатов этих двух округов.

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Главой Целинного муниципального округа стал действующий глава района Александр Сытов. Об этом 15 декабря сообщили представители местной администрации. Ранее Сытов заявлял, что в местной администрации не хватает сотрудников. «Конкурсная комиссия по выборам главы Целинного муниципального округа до заседания окружной думы допустила двух кандидатов — действующего главу района А.В. Сытова и заместителя по социальной политике Е.В. Гарипову. По итогам голосования, большинство народных избранников проголосовали за кандидатуру Александра Сытова. Он избран первым главой Целинного округа», — указано в группе администрации Целинного муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». 10 декабря главой Альменевского муниципального округа стал Алексей Снежко. Ранее он руководил отделом животноводства в региональном департаменте АПК. В конце октября прошли выборов депутатов этих двух округов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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