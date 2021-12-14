В курганском округе, где не хватает чиновников, выбрали главу

Главу выбрали Целинном муниципальном округе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главой Целинного муниципального округа стал действующий глава района Александр Сытов. Об этом 15 декабря сообщили представители местной администрации. Ранее Сытов заявлял, что в местной администрации не хватает сотрудников.

«Конкурсная комиссия по выборам главы Целинного муниципального округа до заседания окружной думы допустила двух кандидатов — действующего главу района А.В. Сытова и заместителя по социальной политике Е.В. Гарипову. По итогам голосования, большинство народных избранников проголосовали за кандидатуру Александра Сытова. Он избран первым главой Целинного округа», — указано в группе администрации Целинного муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

10 декабря главой Альменевского муниципального округа стал Алексей Снежко. Ранее он руководил отделом животноводства в региональном департаменте АПК. В конце октября прошли выборов депутатов этих двух округов.