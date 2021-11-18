Экс-чиновник курганского правительства претендует на высокий пост

Алексей Снежко, претендующий на руководство Альменевским округом, уже уволился из регионального департамента АПК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На пост главы вновь созданного Альменевского округа Курганской области претендуют три кандидата. Среди них — Алексей Снежко, который до недавнего времени руководил отделом животноводства в региональном департаменте АПК. По данным источников, он уже получил должность в администрации округа.

«В конкурсную комиссию поступило три заявления от следующих претендентов на участие в конкурсе: Гиниатуллина Рафаила Зиятдиновича, Головинец Евгения Александровича, Снежко Алексея Васильевича. В ходе рассмотрения документов, представленных претендентами, замечаний не выявлено», — говорится в протоколе заседания конкурсной комиссии, опубликованной на сайте администрации муниципалитета.

Ранее Снежко уже претендовал на пост главы Альменевского района, но выборы тогда сорвались. Источники сообщали, что его поддерживали областные власти. «Правительство области вновь продвигает кандидатуру Снежко. В этот раз они учли свои ошибки, и в начале ноября его назначили заместителем главы», — рассказали URA.RU источники, близкие к властям района.

В департаменте АПК подтвердили URA.RU, что Снежко в этом ведомстве больше не работает. Дозвониться до администрации округа URA.RU не удалось. На ее сайте сообщается, что Гиниатуллин являлся сотрудником отдела сельского хозяйства в администрации района. Головинец был подчиненным Снежко в региональном департаменте АПК — он занимал должность главного специалиста в отделе животноводства.

Выборы главы Альменевского района в июне признали несостоявшимися, так как четыре из пяти претендентов на эту должность отказались от участия в последний момент. Инсайдеры сообщали, что кандидаты отказались от участия, так как посчитали, что результаты известны заранее: курганские власти уже решили, что победить должен Снежко. Появились возмущения, что власти навязывают человека со стороны. Теперь Альменевский район преобразовали в округ, в конце октября здесь избрали новую думу.