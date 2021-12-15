Путин назвал приоритетную задачу государства

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Визит Президента РФ Владимира Путина на
Россия должна бороться с бедностью, считает Владимир Путин Фото:

Главной задачей правительства России является борьба с бедностью. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Борьба с бедностью — это наш безусловный приоритет. Он прямо связан с ответом на демографический вызов», — передает слова Путина телеканал «Россия 24».

Ранее Путин отметил, что одной из главных проблем России на ближайшие 10 лет является демографическая ситуация в стране. Президент подчеркнул, что еще одной проблемой является рост инфляции, пишет RT.

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Главной задачей правительства России является борьба с бедностью. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. «Борьба с бедностью — это наш безусловный приоритет. Он прямо связан с ответом на демографический вызов», — передает слова Путина телеканал «Россия 24». Ранее Путин отметил, что одной из главных проблем России на ближайшие 10 лет является демографическая ситуация в стране. Президент подчеркнул, что еще одной проблемой является рост инфляции, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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