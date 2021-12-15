Путин назвал приоритетную задачу государства

Россия должна бороться с бедностью, считает Владимир Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главной задачей правительства России является борьба с бедностью. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Борьба с бедностью — это наш безусловный приоритет. Он прямо связан с ответом на демографический вызов», — передает слова Путина телеканал «Россия 24».

Ранее Путин отметил, что одной из главных проблем России на ближайшие 10 лет является демографическая ситуация в стране. Президент подчеркнул, что еще одной проблемой является рост инфляции, пишет RT.