«Золотая судья» Хахалева похитила миллион и покинула Россию

15 декабря 2021 в 18:46 Размер текста - 17 +

ФСБ сообщает, что Елена Хахалева пересекла границу с Арменией 8 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева похитила более 1 миллиона рублей и покинула Россию. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) выступила против нее с возбуждением уголовного дела о мошенничестве и служебном подлоге. «Вручить документы для участия в ВККС лично Хахалевой было невозможно, по адресам где она проживает были осуществлены выезды но, дверь никто не открыл. По данным ФСБ России Хахалева вылетела за границу 8 декабря в направлении город Ереван», — приводит текст материалов ВККС «Известия». В Следственном комитете РФ добавили, что в ходе проверки выяснилось, что в 2016 году Хахалева «заработала» за 127 «выходных» 1,1 млн рублей и оставила свою подпись в зарплатном табеле. Коллеги «Золотой судьи» были обмануты и внесли данные о том, что Елена Хахалева в это время находилась на работе. Коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело. Ранее сообщалось, что сначала «золотую судью» досрочно лишили полномочий, а затем постановлением председателя Краснодарского краевого суда Хахалева была уволена. Скандальную известность судье принесла свадьба ее дочери с участием звезд шоу-бизнеса стоимостью 2 млн долларов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева похитила более 1 миллиона рублей и покинула Россию. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) выступила против нее с возбуждением уголовного дела о мошенничестве и служебном подлоге. «Вручить документы для участия в ВККС лично Хахалевой было невозможно, по адресам где она проживает были осуществлены выезды но, дверь никто не открыл. По данным ФСБ России Хахалева вылетела за границу 8 декабря в направлении город Ереван», — приводит текст материалов ВККС «Известия». В Следственном комитете РФ добавили, что в ходе проверки выяснилось, что в 2016 году Хахалева «заработала» за 127 «выходных» 1,1 млн рублей и оставила свою подпись в зарплатном табеле. Коллеги «Золотой судьи» были обмануты и внесли данные о том, что Елена Хахалева в это время находилась на работе. Коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело. Ранее сообщалось, что сначала «золотую судью» досрочно лишили полномочий, а затем постановлением председателя Краснодарского краевого суда Хахалева была уволена. Скандальную известность судье принесла свадьба ее дочери с участием звезд шоу-бизнеса стоимостью 2 млн долларов.