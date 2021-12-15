«Золотая судья» Хахалева похитила миллион и покинула Россию

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева похитила более 1 миллиона рублей и покинула Россию. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) выступила против нее с возбуждением уголовного дела о мошенничестве и служебном подлоге.
«Вручить документы для участия в ВККС лично Хахалевой было невозможно, по адресам где она проживает были осуществлены выезды но, дверь никто не открыл. По данным ФСБ России Хахалева вылетела за границу 8 декабря в направлении город Ереван», — приводит текст материалов ВККС «Известия».
В Следственном комитете РФ добавили, что в ходе проверки выяснилось, что в 2016 году Хахалева «заработала» за 127 «выходных» 1,1 млн рублей и оставила свою подпись в зарплатном табеле. Коллеги «Золотой судьи» были обмануты и внесли данные о том, что Елена Хахалева в это время находилась на работе. Коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело.
Ранее сообщалось, что сначала «золотую судью» досрочно лишили полномочий, а затем постановлением председателя Краснодарского краевого суда Хахалева была уволена. Скандальную известность судье принесла свадьба ее дочери с участием звезд шоу-бизнеса стоимостью 2 млн долларов.
Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева похитила более 1 миллиона рублей и покинула Россию. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) выступила против нее с возбуждением уголовного дела о мошенничестве и служебном подлоге. «Вручить документы для участия в ВККС лично Хахалевой было невозможно, по адресам где она проживает были осуществлены выезды но, дверь никто не открыл. По данным ФСБ России Хахалева вылетела за границу 8 декабря в направлении город Ереван», — приводит текст материалов ВККС «Известия». В Следственном комитете РФ добавили, что в ходе проверки выяснилось, что в 2016 году Хахалева «заработала» за 127 «выходных» 1,1 млн рублей и оставила свою подпись в зарплатном табеле. Коллеги «Золотой судьи» были обмануты и внесли данные о том, что Елена Хахалева в это время находилась на работе. Коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело. Ранее сообщалось, что сначала «золотую судью» досрочно лишили полномочий, а затем постановлением председателя Краснодарского краевого суда Хахалева была уволена. Скандальную известность судье принесла свадьба ее дочери с участием звезд шоу-бизнеса стоимостью 2 млн долларов.