«Золотую судью» Хахалеву уволили

Елену Хахалеву отчислили из Краснодарского краевого суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скандально известная судья Елена Хахалева отчислена из Краснодарского краевого суда. Ранее решением квалификационная коллегия судей России (ВККС) ее досрочно лишили полномочий судьи.

«Приказом председателя Краснодарского краевого суда Хахалева отчислена из штата», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу краевого суда. Там добавили, что документ об отчислении «золотой судьи» был выпущен 23 июля. Причиной увольнения стал дисциплинарный проступок, на основании решения ВККС, уточнили в суде.

Хахалеву стали называть «золотой судьей» после того, как было опубликовано видео со свадьбы ее дочери с участием звезд-шоу-бизнеса, напоминает RT. Позже в СМИ появилась информация, что диплом судьи о высшем юридическом образовании поддельный. Сама Хахалева это опровергала. После широкого общественного резонанса и изменении структуры Краснодарского краевого суда женщина была отстранена от обязанностей председателя судебной коллегии по административным делам. Позже Хахалева в открытом письме президенту России Владимиру Путину пожаловалась на принуждение к увольнению и травлю.

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