Челябинский вице-губернатор уходит в отставку

Из-за проблем с COVID Евгений Голицын пришел на заседание облизбиркома, который возглавил 9 декабря, в маске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Вице-губернатор Челябинской области Евгений Голицын покидает свой пост в связи с избранием председателем региональной избирательной комиссии. Первое заседание облизбиркома в новом составе прошло 9 декабря, передает с места события корреспонденте URA.RU.

Из-за пандемии коронавируса заседание проходило в ограниченном составе участников. Из первых лиц в режиме ВКС в нем участвовали член Центризбиркома Людмила Маркина, спикер заксобрания области Александр Лазарев и «политический» вице-губернатор Анатолий Векшин.

«Протокол подписан в 15:40 всеми тремя челнами счетной комиссии. За кандидатуру Голицына Евгения Викторовича было подано 14 голосов членов избиркома Челябинской области», — подвел итоги тайного голосования председатель счетной комиссии Виктор Вычужанин.

В качестве вице-губернатора Голицын курировал муниципалитеты юга и запада Челябинской области, ранее он возглавлял аппарат правительства области. С 2016 года и до осени 2019 года он курировал также вопросы внутренней политики, сдав эти функции вице-губернатору Анатолию Векшину. Теперь последний «унаследует» полномочия Голицына относительно муниципалитетов.

Обновлено: 16:32

Также единогласно новый состав облизбиркома выбрал зампредом комиссии Артема Миронова, секретарем — Наталью Гавриш. Членами комиссии на освобожденной основе стали Оксана Ергунова и Виталий Шиков.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU