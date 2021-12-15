15 декабря 2021

Ученый рассказал, как восстановить память после COVID

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Частичная потеря памяти при COVID-19 связана с тромбированием сосудов Фото:
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Коронавирус COVID-19

Тренировки мозговой деятельности могу помочь в восстановлении памяти при постковидном синдроме. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

«Восстановление зависит от степени поражения, связано это с тем, что мелкие сосуды тромбируются, происходит выключение определенного количество нейронов, которые отвечают за память. В итоге не все связи восстанавливаются, но точно восстанавливается способность запоминать. И тут важны тренировки памяти, потому что когда мы что-то вспоминаем, мы обновляем память, мы прокручиваем какие-то события, обучаем другие нейроны брать на себя эту функцию, и память становится более сильной», — объяснил Петр Чумаков.

В беседе с URA.RU врач-невролог Павел Хорошев согласился, что восстановить нервные клетки после COVID-19 можно за счет умственных нагрузок. «Все зависит от объема повреждения головного мозга, может быть можно восстановить, а может быть и нет. Но, что очень важно, мозг — это очень пластичная вещь и нервные клетки восстанавливаются, пусть и с возрастом медленнее, чем в юности, не всегда и не во всех местах, но восстанавливаются и зависит все только от учебы. То есть если нагрузка есть, то орган живет, если ее нет, то организм не будет восстанавливать ту или иную структуру», — подчеркнул он.

Ранее психиатр Министерства здравоохранения РФ Зураб Кекелидзе заявил, что при COVID-19 происходит нарушение центральной нервной системы. Одними из проявлений постковидного синдрома являются раздражительность и частичная амнезия.

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Тренировки мозговой деятельности могу помочь в восстановлении памяти при постковидном синдроме. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. «Восстановление зависит от степени поражения, связано это с тем, что мелкие сосуды тромбируются, происходит выключение определенного количество нейронов, которые отвечают за память. В итоге не все связи восстанавливаются, но точно восстанавливается способность запоминать. И тут важны тренировки памяти, потому что когда мы что-то вспоминаем, мы обновляем память, мы прокручиваем какие-то события, обучаем другие нейроны брать на себя эту функцию, и память становится более сильной», — объяснил Петр Чумаков. В беседе с URA.RU врач-невролог Павел Хорошев согласился, что восстановить нервные клетки после COVID-19 можно за счет умственных нагрузок. «Все зависит от объема повреждения головного мозга, может быть можно восстановить, а может быть и нет. Но, что очень важно, мозг — это очень пластичная вещь и нервные клетки восстанавливаются, пусть и с возрастом медленнее, чем в юности, не всегда и не во всех местах, но восстанавливаются и зависит все только от учебы. То есть если нагрузка есть, то орган живет, если ее нет, то организм не будет восстанавливать ту или иную структуру», — подчеркнул он. Ранее психиатр Министерства здравоохранения РФ Зураб Кекелидзе заявил, что при COVID-19 происходит нарушение центральной нервной системы. Одними из проявлений постковидного синдрома являются раздражительность и частичная амнезия.
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