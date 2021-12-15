TNI: российские власти боятся вторжения Запада

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, солдаты, оружие, военная форма, униформа, огнестрельное оружие, военнослужащие цво, военная база, 201военная база
Россия создает новую военную технику для обороны своих границ, пишет The National Interest Фото:

Россия усиливает свой военный потенциал и наращивает военную мощь, так как опасается вторжения со стороны НАТО. Об этом пишет американское издание The National Interest.

«Хотя идея нападения НАТО на Россию может показаться большинству американцев надуманной, у русских есть основания опасаться вторжения с Запада. На протяжении последних нескольких столетий Россия неоднократно подвергалась вторжению таких держав, как Польша, Швеция, Франция и Германия. Неудивительно, что Россия модернизирует свой военно-морской флот и проводит регулярные учения, а также разрабатывает новое вооружение», — пишет The National Interest.

Как отмечает издание, Россия создает новую военную технику не для агрессии по отношению к другим государствам, а для обороны своих границ. Новые военные разработки должны гарантировать, что Россия не столкнется с еще одним вторжением с Запада.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что НАТО ежедневно наращивает войска у границ России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что самолеты ВВС США отработали ядерный удар по России, пишет RT.

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Россия усиливает свой военный потенциал и наращивает военную мощь, так как опасается вторжения со стороны НАТО. Об этом пишет американское издание The National Interest. «Хотя идея нападения НАТО на Россию может показаться большинству американцев надуманной, у русских есть основания опасаться вторжения с Запада. На протяжении последних нескольких столетий Россия неоднократно подвергалась вторжению таких держав, как Польша, Швеция, Франция и Германия. Неудивительно, что Россия модернизирует свой военно-морской флот и проводит регулярные учения, а также разрабатывает новое вооружение», — пишет The National Interest. Как отмечает издание, Россия создает новую военную технику не для агрессии по отношению к другим государствам, а для обороны своих границ. Новые военные разработки должны гарантировать, что Россия не столкнется с еще одним вторжением с Запада. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что НАТО ежедневно наращивает войска у границ России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что самолеты ВВС США отработали ядерный удар по России, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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