TNI: российские власти боятся вторжения Запада

Россия усиливает свой военный потенциал и наращивает военную мощь, так как опасается вторжения со стороны НАТО. Об этом пишет американское издание The National Interest.
«Хотя идея нападения НАТО на Россию может показаться большинству американцев надуманной, у русских есть основания опасаться вторжения с Запада. На протяжении последних нескольких столетий Россия неоднократно подвергалась вторжению таких держав, как Польша, Швеция, Франция и Германия. Неудивительно, что Россия модернизирует свой военно-морской флот и проводит регулярные учения, а также разрабатывает новое вооружение», — пишет The National Interest.
Как отмечает издание, Россия создает новую военную технику не для агрессии по отношению к другим государствам, а для обороны своих границ. Новые военные разработки должны гарантировать, что Россия не столкнется с еще одним вторжением с Запада.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что НАТО ежедневно наращивает войска у границ России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что самолеты ВВС США отработали ядерный удар по России, пишет RT.
Россия усиливает свой военный потенциал и наращивает военную мощь, так как опасается вторжения со стороны НАТО. Об этом пишет американское издание The National Interest. «Хотя идея нападения НАТО на Россию может показаться большинству американцев надуманной, у русских есть основания опасаться вторжения с Запада. На протяжении последних нескольких столетий Россия неоднократно подвергалась вторжению таких держав, как Польша, Швеция, Франция и Германия. Неудивительно, что Россия модернизирует свой военно-морской флот и проводит регулярные учения, а также разрабатывает новое вооружение», — пишет The National Interest. Как отмечает издание, Россия создает новую военную технику не для агрессии по отношению к другим государствам, а для обороны своих границ. Новые военные разработки должны гарантировать, что Россия не столкнется с еще одним вторжением с Запада. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что НАТО ежедневно наращивает войска у границ России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что самолеты ВВС США отработали ядерный удар по России, пишет RT.