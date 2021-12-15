TNI: российские власти боятся вторжения Запада

15 декабря 2021 в 19:32 Размер текста - 17 +

Россия создает новую военную технику для обороны своих границ, пишет The National Interest Фото: Анна Майорова © URA.RU Россия усиливает свой военный потенциал и наращивает военную мощь, так как опасается вторжения со стороны НАТО. Об этом пишет американское издание The National Interest. «Хотя идея нападения НАТО на Россию может показаться большинству американцев надуманной, у русских есть основания опасаться вторжения с Запада. На протяжении последних нескольких столетий Россия неоднократно подвергалась вторжению таких держав, как Польша, Швеция, Франция и Германия. Неудивительно, что Россия модернизирует свой военно-морской флот и проводит регулярные учения, а также разрабатывает новое вооружение», — пишет The National Interest. Как отмечает издание, Россия создает новую военную технику не для агрессии по отношению к другим государствам, а для обороны своих границ. Новые военные разработки должны гарантировать, что Россия не столкнется с еще одним вторжением с Запада. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что НАТО ежедневно наращивает войска у границ России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что самолеты ВВС США отработали ядерный удар по России, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия усиливает свой военный потенциал и наращивает военную мощь, так как опасается вторжения со стороны НАТО. Об этом пишет американское издание The National Interest. «Хотя идея нападения НАТО на Россию может показаться большинству американцев надуманной, у русских есть основания опасаться вторжения с Запада. На протяжении последних нескольких столетий Россия неоднократно подвергалась вторжению таких держав, как Польша, Швеция, Франция и Германия. Неудивительно, что Россия модернизирует свой военно-морской флот и проводит регулярные учения, а также разрабатывает новое вооружение», — пишет The National Interest. Как отмечает издание, Россия создает новую военную технику не для агрессии по отношению к другим государствам, а для обороны своих границ. Новые военные разработки должны гарантировать, что Россия не столкнется с еще одним вторжением с Запада. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что НАТО ежедневно наращивает войска у границ России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что самолеты ВВС США отработали ядерный удар по России, пишет RT.