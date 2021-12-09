Ученый рассказал Путину об уникальном лежбище моржей в ЯНАО

09 декабря 2021 в 12:08 Размер текста - 17 +

В ЯНАО было насчитано около 5 тысяч моржей фото: официальный сайт правительства ЯНАО Ученый из ЯНАО, заместитель директора арктического научно-исследовательского стационара института экологии растений и животных уральского отделения РАН Александр Соколов рассказал президенту РФ Владимиру Путину об уникальном лежбище моржей в регионе. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства ЯНАО. «Есть у нас проект „Моржи на Ямале“. Самое крупное, единственное на всей планете Земля континентальное лежбище обнаружили у нас на Ямале прямо между лицензионными участками „Газпрома“. Живет и процветает. Больше этого лежбища нигде нет: ни в Канаде, ни в Гренландии, ни в Скандинавии. В Исландии викинги давно их убили уже», — рассказал ученый президенту РФ. Уникальное лежбище моржей было обнаружено учеными на северо-западном береге ЯНАО, на участках, принадлежащих «Газпрому». Проект ученых по изучению животных поддерживается окружным правительством и газовой компанией. Было насчитано около пяти тысяч арктических моржей. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО показал в своем Instagram-аккаунте пляж, заполненный моржами. А также ученые установили на пляже фотоловушки для комплексного изучения популяции животных. Помимо этого глава округа заявил, что рядом с природным объектом находится добывающее предприятие «Газпрома», по его словам, оно не вредит экологии и животным. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ученый из ЯНАО, заместитель директора арктического научно-исследовательского стационара института экологии растений и животных уральского отделения РАН Александр Соколов рассказал президенту РФ Владимиру Путину об уникальном лежбище моржей в регионе. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства ЯНАО. «Есть у нас проект „Моржи на Ямале“. Самое крупное, единственное на всей планете Земля континентальное лежбище обнаружили у нас на Ямале прямо между лицензионными участками „Газпрома“. Живет и процветает. Больше этого лежбища нигде нет: ни в Канаде, ни в Гренландии, ни в Скандинавии. В Исландии викинги давно их убили уже», — рассказал ученый президенту РФ. Уникальное лежбище моржей было обнаружено учеными на северо-западном береге ЯНАО, на участках, принадлежащих «Газпрому». Проект ученых по изучению животных поддерживается окружным правительством и газовой компанией. Было насчитано около пяти тысяч арктических моржей. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО показал в своем Instagram-аккаунте пляж, заполненный моржами. А также ученые установили на пляже фотоловушки для комплексного изучения популяции животных. Помимо этого глава округа заявил, что рядом с природным объектом находится добывающее предприятие «Газпрома», по его словам, оно не вредит экологии и животным.