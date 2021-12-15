Минпросвещения изменит формат проведения ЕГЭ в 2022 году

В 2022 году ЕГЭ пройдет в доковидном формате впервые с начала пандемии Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2022 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) проведут в доковидном формате. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.

«Единый госэкзамен в 2022 году планируется провести в доковидном формате. В проекте расписания — досрочный, основной и дополнительный периоды ЕГЭ, а также резервные дни. Предваряет проведение экзаменов итоговое сочинение. В этом году его написали все школьники страны, за исключением учащихся Калмыкии, где сроки были перенесены в связи с текущей эпидемиологической ситуацией», — сообщается в официальном telegram-канале Минпросвещения.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил заменить ЕГЭ. По его словам, альтернативой экзамену может стать портфолио, в котором учитываются различные достижения школьника. Первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смоли отметил, что такая идея может быть осуществлена, «Национальная служба новостей».