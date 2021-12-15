Минпросвещения изменит формат проведения ЕГЭ в 2022 году

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Первый экзамен в рамках основного периода сдачи ЕГЭ в школе № 208. Екатеринбург, учебный класс, егэ, экзамен, школьный класс, школа, единый государственный экзамен
В 2022 году ЕГЭ пройдет в доковидном формате впервые с начала пандемии Фото:

В 2022 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) проведут в доковидном формате. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.

«Единый госэкзамен в 2022 году планируется провести в доковидном формате. В проекте расписания — досрочный, основной и дополнительный периоды ЕГЭ, а также резервные дни. Предваряет проведение экзаменов итоговое сочинение. В этом году его написали все школьники страны, за исключением учащихся Калмыкии, где сроки были перенесены в связи с текущей эпидемиологической ситуацией», — сообщается в официальном telegram-канале Минпросвещения.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил заменить ЕГЭ. По его словам, альтернативой экзамену может стать портфолио, в котором учитываются различные достижения школьника. Первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смоли отметил, что такая идея может быть осуществлена, «Национальная служба новостей».

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В 2022 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) проведут в доковидном формате. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ. «Единый госэкзамен в 2022 году планируется провести в доковидном формате. В проекте расписания — досрочный, основной и дополнительный периоды ЕГЭ, а также резервные дни. Предваряет проведение экзаменов итоговое сочинение. В этом году его написали все школьники страны, за исключением учащихся Калмыкии, где сроки были перенесены в связи с текущей эпидемиологической ситуацией», — сообщается в официальном telegram-канале Минпросвещения. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил заменить ЕГЭ. По его словам, альтернативой экзамену может стать портфолио, в котором учитываются различные достижения школьника. Первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смоли отметил, что такая идея может быть осуществлена, «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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