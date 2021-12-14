Власти РФ допустили изменение формата ЕГЭ в 2022 году

Рособрнадзор решил проводить ЕГЭ в 2022 году в «доковидном» формате в случае сохранения текущей эпидситуации в стране. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев.
«Действие антиковидного постановления правительства, устанавливающее особый график, не продлено, поэтому пока настраиваемся на плановое проведение экзаменов», — сказал глава Рособрнадзора в интервью «Российской газете». Анзор Музаев добавил, что, если ситуация ухудшится, ведомство сможет все переформатировать, а весеннюю волну придется перенести.
В 2021 году ЕГЭ сдавали по единому расписанию с 31 мая по 17 июля в очном формате, без возможности досрочной сдачи экзамена. Ранее Анзор Музаев предложил создать объективную систему учета значимых достижений ребенка. Альтернативой Единому государственному экзамену, по его мнению, может стать портфолио, в котором учитываются различные достижения школьника.
Рособрнадзор решил проводить ЕГЭ в 2022 году в «доковидном» формате в случае сохранения текущей эпидситуации в стране. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев. «Действие антиковидного постановления правительства, устанавливающее особый график, не продлено, поэтому пока настраиваемся на плановое проведение экзаменов», — сказал глава Рособрнадзора в интервью «Российской газете». Анзор Музаев добавил, что, если ситуация ухудшится, ведомство сможет все переформатировать, а весеннюю волну придется перенести. В 2021 году ЕГЭ сдавали по единому расписанию с 31 мая по 17 июля в очном формате, без возможности досрочной сдачи экзамена. Ранее Анзор Музаев предложил создать объективную систему учета значимых достижений ребенка. Альтернативой Единому государственному экзамену, по его мнению, может стать портфолио, в котором учитываются различные достижения школьника.