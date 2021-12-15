Топ-менеджера шахты «Листвяжная» отправили за решетку

Главный инженер шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Анатолий Лобанов арестован до 25 января 2022 года. Соответствующее решение принял Центральный районный суд Кемерово.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 11 дней. То есть до 25 января 2022 года», — передает ТАСС сообщение суда.
В результате аварии на шахте «Листвяжная» погиб 51 человек, пишет RT. После трагедии были задержаны директор шахты Сергей Махраков и собственник холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная», Михаил Федяев.
Обновлено в 20:50 по мск. Владелец шахты Михаил Федяев арестован на два месяца, до 14 февраля 2022 года. Он не признал вину. Технический директор Антон Якутов арестован на месяц и 11 дней, уточнили в РИА «Новости». Он обвиняется в преступлении, предусмотренной частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Главный инженер шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Анатолий Лобанов арестован до 25 января 2022 года. Соответствующее решение принял Центральный районный суд Кемерово. «Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 11 дней. То есть до 25 января 2022 года», — передает ТАСС сообщение суда. В результате аварии на шахте «Листвяжная» погиб 51 человек, пишет RT. После трагедии были задержаны директор шахты Сергей Махраков и собственник холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная», Михаил Федяев. Обновлено в 20:50 по мск. Владелец шахты Михаил Федяев арестован на два месяца, до 14 февраля 2022 года. Он не признал вину. Технический директор Антон Якутов арестован на месяц и 11 дней, уточнили в РИА «Новости». Он обвиняется в преступлении, предусмотренной частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).