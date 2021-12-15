15 декабря 2021

Россия ответила Германии протестом из-за высылки двух дипломатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
«Подобные немотивированные действия представляют собой очевидный недружественный шаг» — говорится в комментарии от посольства для журналистов Фото:

Москва решила устроить решительный протест МИД Германии из-за высылки двух российских дипломатов. Об этом сказано в комментарии посольства для журналистов.

«Подтверждаем, что 15 декабря 2021 года послу России в ФРГ руководством МИД ФРГ было сообщено решение германских властей об объявлении двух дипломатических сотрудников посольства России в ФРГ персонами нон грата. Со своей стороны заявили решительный протест», — говорится в комментарии от посольства для журналистов, пишут РИА «Новости». В российском посольстве назвали высылку двух российских дипломатов «немотивированным» и «недружественным» шагом, который не останется без внимания со стороны России.

Ранее стало известно, что Германия назвала двух сотрудников российского посольства нежелательными гостями. Это произошло после вынесения Высшим земельным судом обвинительно приговора россиянину в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. По словам министра иностранных дел Анналены Бербок, это убийство представляет собой серьезное нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. По ее словам, это преступление было совершено по государственному заказу.

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Москва решила устроить решительный протест МИД Германии из-за высылки двух российских дипломатов. Об этом сказано в комментарии посольства для журналистов. «Подтверждаем, что 15 декабря 2021 года послу России в ФРГ руководством МИД ФРГ было сообщено решение германских властей об объявлении двух дипломатических сотрудников посольства России в ФРГ персонами нон грата. Со своей стороны заявили решительный протест», — говорится в комментарии от посольства для журналистов, пишут РИА «Новости». В российском посольстве назвали высылку двух российских дипломатов «немотивированным» и «недружественным» шагом, который не останется без внимания со стороны России. Ранее стало известно, что Германия назвала двух сотрудников российского посольства нежелательными гостями. Это произошло после вынесения Высшим земельным судом обвинительно приговора россиянину в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. По словам министра иностранных дел Анналены Бербок, это убийство представляет собой серьезное нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. По ее словам, это преступление было совершено по государственному заказу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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