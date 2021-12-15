Россия ответила Германии протестом из-за высылки двух дипломатов

16 декабря 2021 в 00:59 Размер текста - 17 +

«Подобные немотивированные действия представляют собой очевидный недружественный шаг» — говорится в комментарии от посольства для журналистов Фото: Николай Бастриков © URA.RU Москва решила устроить решительный протест МИД Германии из-за высылки двух российских дипломатов. Об этом сказано в комментарии посольства для журналистов. «Подтверждаем, что 15 декабря 2021 года послу России в ФРГ руководством МИД ФРГ было сообщено решение германских властей об объявлении двух дипломатических сотрудников посольства России в ФРГ персонами нон грата. Со своей стороны заявили решительный протест», — говорится в комментарии от посольства для журналистов, пишут РИА «Новости». В российском посольстве назвали высылку двух российских дипломатов «немотивированным» и «недружественным» шагом, который не останется без внимания со стороны России. Ранее стало известно, что Германия назвала двух сотрудников российского посольства нежелательными гостями. Это произошло после вынесения Высшим земельным судом обвинительно приговора россиянину в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. По словам министра иностранных дел Анналены Бербок, это убийство представляет собой серьезное нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. По ее словам, это преступление было совершено по государственному заказу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Москва решила устроить решительный протест МИД Германии из-за высылки двух российских дипломатов. Об этом сказано в комментарии посольства для журналистов. «Подтверждаем, что 15 декабря 2021 года послу России в ФРГ руководством МИД ФРГ было сообщено решение германских властей об объявлении двух дипломатических сотрудников посольства России в ФРГ персонами нон грата. Со своей стороны заявили решительный протест», — говорится в комментарии от посольства для журналистов, пишут РИА «Новости». В российском посольстве назвали высылку двух российских дипломатов «немотивированным» и «недружественным» шагом, который не останется без внимания со стороны России. Ранее стало известно, что Германия назвала двух сотрудников российского посольства нежелательными гостями. Это произошло после вынесения Высшим земельным судом обвинительно приговора россиянину в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. По словам министра иностранных дел Анналены Бербок, это убийство представляет собой серьезное нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. По ее словам, это преступление было совершено по государственному заказу.