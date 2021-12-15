15 декабря 2021

Глава СПЧ раскритиковал систему выдачи QR-кодов. «Нет справки — не получишь QR-код»

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в Общественной Палате РФ. Москва, фадеев валерий
Нельзя допускать бюрократизма в системе выдачи QR-кодов, считает Фадеев Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Председатель СПЧ (Совет по правам человека) Валерий Фадеев раскритиковал процесс выдачи QR-кодов в России. По его мнению, зачастую не учитываются реальные факты о наличии антител, в расчет берется лишь наличие справки, что порождает бюрократию.

«Нельзя подходить бюрократически к этой ситуации: нет справки — не получишь QR-код. Миллионы людей переболели, а некоторые бессимптомно. Это тоже способствует формированию популяционного иммунитета. Если у них есть антитела, зачем их еще колоть?», — заявил Фадеев в разговоре с «Известиями».

Глава СПЧ отметил, что необходимо подходить к вопросу по-человечески и учитывать разные обстоятельства. Помимо этого, Фадеев заявил, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, СПЧ настаивал на бесплатном ПЦР-тестировании.

Ранее постоянная комиссия по личным правам Совета по правам человека РФ выступила против того, чтобы выдавать QR-коды гражданам с медотводом от COVID-вакцинации. Вместо этого там предложили создать специальные службы, которые будут оказывать услуги таким россиянам.

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Председатель СПЧ (Совет по правам человека) Валерий Фадеев раскритиковал процесс выдачи QR-кодов в России. По его мнению, зачастую не учитываются реальные факты о наличии антител, в расчет берется лишь наличие справки, что порождает бюрократию. «Нельзя подходить бюрократически к этой ситуации: нет справки — не получишь QR-код. Миллионы людей переболели, а некоторые бессимптомно. Это тоже способствует формированию популяционного иммунитета. Если у них есть антитела, зачем их еще колоть?», — заявил Фадеев в разговоре с «Известиями». Глава СПЧ отметил, что необходимо подходить к вопросу по-человечески и учитывать разные обстоятельства. Помимо этого, Фадеев заявил, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, СПЧ настаивал на бесплатном ПЦР-тестировании. Ранее постоянная комиссия по личным правам Совета по правам человека РФ выступила против того, чтобы выдавать QR-коды гражданам с медотводом от COVID-вакцинации. Вместо этого там предложили создать специальные службы, которые будут оказывать услуги таким россиянам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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