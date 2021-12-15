Глава СПЧ раскритиковал систему выдачи QR-кодов. «Нет справки — не получишь QR-код»

16 декабря 2021 в 04:37 Размер текста - 17 +

Нельзя допускать бюрократизма в системе выдачи QR-кодов, считает Фадеев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Председатель СПЧ (Совет по правам человека) Валерий Фадеев раскритиковал процесс выдачи QR-кодов в России. По его мнению, зачастую не учитываются реальные факты о наличии антител, в расчет берется лишь наличие справки, что порождает бюрократию. «Нельзя подходить бюрократически к этой ситуации: нет справки — не получишь QR-код. Миллионы людей переболели, а некоторые бессимптомно. Это тоже способствует формированию популяционного иммунитета. Если у них есть антитела, зачем их еще колоть?», — заявил Фадеев в разговоре с «Известиями». Глава СПЧ отметил, что необходимо подходить к вопросу по-человечески и учитывать разные обстоятельства. Помимо этого, Фадеев заявил, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, СПЧ настаивал на бесплатном ПЦР-тестировании. Ранее постоянная комиссия по личным правам Совета по правам человека РФ выступила против того, чтобы выдавать QR-коды гражданам с медотводом от COVID-вакцинации. Вместо этого там предложили создать специальные службы, которые будут оказывать услуги таким россиянам. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Председатель СПЧ (Совет по правам человека) Валерий Фадеев раскритиковал процесс выдачи QR-кодов в России. По его мнению, зачастую не учитываются реальные факты о наличии антител, в расчет берется лишь наличие справки, что порождает бюрократию. «Нельзя подходить бюрократически к этой ситуации: нет справки — не получишь QR-код. Миллионы людей переболели, а некоторые бессимптомно. Это тоже способствует формированию популяционного иммунитета. Если у них есть антитела, зачем их еще колоть?», — заявил Фадеев в разговоре с «Известиями». Глава СПЧ отметил, что необходимо подходить к вопросу по-человечески и учитывать разные обстоятельства. Помимо этого, Фадеев заявил, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, СПЧ настаивал на бесплатном ПЦР-тестировании. Ранее постоянная комиссия по личным правам Совета по правам человека РФ выступила против того, чтобы выдавать QR-коды гражданам с медотводом от COVID-вакцинации. Вместо этого там предложили создать специальные службы, которые будут оказывать услуги таким россиянам.