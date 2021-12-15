ВОЗ сообщила о рекордной скорости заражения «Омикроном»

16 декабря 2021 в 07:04 Размер текста - 17 +

«Омикрон» распространяется с рекордной скоростью Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новый штамм «Омикрон» распространяется с чрезвычайно высокой скоростью. Об этом сообщил специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID Дэвид Набарро. «В ВОЗ есть достаточно информации, очень ясно указывающей, что этот (штамм — ИФ) распространяется крайне быстро, с удвоением количества случаев каждые два-три дня», — сказал представитель ВОЗ телеканалу Sky News. По его словам, это значит, что через неделю ситуация с распространением нового штамма может ухудшиться в восемь раз, а через две недели в 40 раз. Он напомнил, что в нынешней ситуации крайне важно вакцинировать население. Кроме того, специалист сообщил, что сократить количество зараженных можно путем минимизации социальных контактов для всех людей без исключения. Гонгонгские ученые из института HKUMed сообщили, что «Омикрон» опаснее штамма «Дельта» в 70 раз. По их словам, Omicron SARS-CoV-2 заражает и размножается в 70 раз быстрее, чем вариант Delta и исходный SARS-CoV-2 в бронхах человека, что может объяснить почему омикрон-штамм передается между людьми быстрее, чем другие варианты. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новый штамм «Омикрон» распространяется с чрезвычайно высокой скоростью. Об этом сообщил специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID Дэвид Набарро. «В ВОЗ есть достаточно информации, очень ясно указывающей, что этот (штамм — ИФ) распространяется крайне быстро, с удвоением количества случаев каждые два-три дня», — сказал представитель ВОЗ телеканалу Sky News. По его словам, это значит, что через неделю ситуация с распространением нового штамма может ухудшиться в восемь раз, а через две недели в 40 раз. Он напомнил, что в нынешней ситуации крайне важно вакцинировать население. Кроме того, специалист сообщил, что сократить количество зараженных можно путем минимизации социальных контактов для всех людей без исключения. Гонгонгские ученые из института HKUMed сообщили, что «Омикрон» опаснее штамма «Дельта» в 70 раз. По их словам, Omicron SARS-CoV-2 заражает и размножается в 70 раз быстрее, чем вариант Delta и исходный SARS-CoV-2 в бронхах человека, что может объяснить почему омикрон-штамм передается между людьми быстрее, чем другие варианты.