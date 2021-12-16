Врач назвала первые признаки сахарного диабета Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Сухость во рту, утомляемость и снижение веса — далеко не все симптомы сахарного диабета, известные рядовым россиянам. Как распознать первые и самые неочевидные признаки этого заболевания, рассказала эндокринолог Ольга Сучкова. Врач посоветовала приобрести каждой семье глюкометр, чтобы следить за здоровьем.

«В аптечке каждого дома нелишним, наряду с термометром и тонометром, будет наличие измерительных приборов, которые позволят не упустить опасный момент. Имеет смысл, с точки зрения нашего более серьезного отношения к себе и своему здоровью, завести глюкометр и контролировать гликемию», — заявила эндокринолог в разговоре с «Пятым каналом».

Симптомы первого типа диабета:

Жажда и сухость во рту;

Потеря веса;

Повышение аппетита;

Частое мочеиспускание;

Слабость.

Симптомы второго типа диабета:

По словам врача, данный тип лучше рассматривать в контексте сердечно-сосудистых заболеваний. «Зачастую пациенты бывают не до конца обследованы и вследствие упущенной диагностики не получают должную терапию. В свою очередь, она могла бы способствовать профилактике и замедлению развития уже имеющихся сердечно-сосудистых заболеваний. [У больных] может быть абдоминальное ожирение или ожирение по общему типу», — уточнила доктор.

Отказ от лечения диабета, при первом типе болезни, может привести к коме и смерти, а при втором типе — к длительным мучениям и инвалидности, рассказал ранее URA.RU член Европейского общества эндокринологии, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин. По словам врача, это заболевание, при котором человек быстро теряет качество жизни.

Согласно исследованию портала «Врачи.РФ» и группы компаний «Эфко», 29% опрошенных российских эндокринологов считают, что сахарный диабет удастся победить через 10 лет. 83% винят в появлении болезни выпечку и сладости, 73% — трансжиры, а 53% — алкоголь.