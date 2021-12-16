Мэрия Москвы отсудила недвижимость у Козицына и Махмудова

16 декабря 2021 в 12:00 Размер текста - 17 +

Пристрой был сделан к одному из основных зданий УГМК в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство Москвы выиграло суд по иску к УГМК (Свердловская область), касающийся незаконно возведенных построек. Теперь власти столицы получили право собственности на мансарду и подвал, построенный УГМК. Основными акционерами холдинга являются президент компании Искандер Махмудов и ее гендиректор Андрей Козицын. Информация о прошедшем судебном заседании содержится на сайте электронного правосудия. «Арбитражный суд г. Москвы решил: признать вновь возведенные помещения: подвал, пом. I, комнаты 1-8 площадью 47,7 кв. м., мансарда, пом. I, комнаты 1-6, площадью 141,4 кв. м. здания, расположенного по адресу: г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, д., 1, стр. 4 самовольными постройками. Признать право собственности города Москвы на помещения», — говорится в определении суда. Совместный иск от департамента городского имущества Москвы и правительства столицы к УГМК был подан 12 апреля в московский арбитраж. Власти требовали признать помещения подвала и мансарды самовольной постройкой. Пристрой был сделан к основному зданию УГМК в Москве. Получить оперативные комментарии у сторон процесса на момент публикации не удалось. В пресс-службы структур были отправлены запросы. На момент публикации материала ответы получены не были. УГМК — крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. В состав холдинга входит более 40 предприятий в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, а также в других регионах страны и за рубежом. Президенту компании Искандеру Махмудову принадлежит 50% акций, ее гендиректору Андрею Козицыну — 34,99%. По итогу 2020 года прибыль УГМК составила 2,1 млрд рублей из-за чего холдинг не вошел даже в топ-20 свердловских компаний по прибыли. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство Москвы выиграло суд по иску к УГМК (Свердловская область), касающийся незаконно возведенных построек. Теперь власти столицы получили право собственности на мансарду и подвал, построенный УГМК. Основными акционерами холдинга являются президент компании Искандер Махмудов и ее гендиректор Андрей Козицын. Информация о прошедшем судебном заседании содержится на сайте электронного правосудия. «Арбитражный суд г. Москвы решил: признать вновь возведенные помещения: подвал, пом. I, комнаты 1-8 площадью 47,7 кв. м., мансарда, пом. I, комнаты 1-6, площадью 141,4 кв. м. здания, расположенного по адресу: г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, д., 1, стр. 4 самовольными постройками. Признать право собственности города Москвы на помещения», — говорится в определении суда. Совместный иск от департамента городского имущества Москвы и правительства столицы к УГМК был подан 12 апреля в московский арбитраж. Власти требовали признать помещения подвала и мансарды самовольной постройкой. Пристрой был сделан к основному зданию УГМК в Москве. Получить оперативные комментарии у сторон процесса на момент публикации не удалось. В пресс-службы структур были отправлены запросы. На момент публикации материала ответы получены не были. УГМК — крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. В состав холдинга входит более 40 предприятий в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, а также в других регионах страны и за рубежом. Президенту компании Искандеру Махмудову принадлежит 50% акций, ее гендиректору Андрею Козицыну — 34,99%. По итогу 2020 года прибыль УГМК составила 2,1 млрд рублей из-за чего холдинг не вошел даже в топ-20 свердловских компаний по прибыли.