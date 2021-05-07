УГМК вышла из списка топ-компаний Среднего Урала

Большая часть убытков среди дочерних структур была сформирована непрофильными компаниями металлургического холдинга Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) в 2020 году не вошла в топ-10 компаний Свердловской области по объему прибыли. Холдингу не удалось войти даже в «двадцатку» предприятий несмотря на то, что ее дочерние структуры отчитались о рекордной рентабельности за последние десятилетия. URA.RU вместе с экспертами проанализировали деятельность УГМК за 2020 год, вычленили прибыльные и убыточные активы компании, а также сравнили УГМК с ее конкурентами.

В структуру УГМК входит более 40 предприятий в России и за рубежом. Среди них — заводы горнодобывающей, кабельной, угольной промышленности, цветной металлургии и металлообработки, а также непрофильные (не связанные с металлургией) фирмы. При этом большая часть заводов и фирм сконцентрирована на исторической родине холдинга — в Свердловской области. Крупнейшими акционерами считаются президент компании Искандер Махмудов (50%) и гендиректор УГМК Андрей Козицын (34,99%). По итогу 2020 года прибыль УГМК составила 2,1 млрд рублей (23 место среди всех предприятий региона), что лучше показателей 2019 года в восемь раз (264 млн рублей).

Гендиректор УГМК Андрей Козицын (на фото слева) владеет 34,99% акций холдинга. Эксперты URA.RU считают, что сохранит свои позиции в холдинге. Одна из причин — авторитет и политический вес Козицына в УГМК и регионах присутствия холдинга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При этом выручка холдинга выросла в три раза (с 49 до 152,9 млрд рублей), что опрошенные эксперты называют второстепенным показателем. «Выручка интересна для того, чтобы оценить размер бизнеса, но важнее прибыль. Она показывает, насколько эффективно осуществляется деятельность», — уточнил адвокат и юрист Дмитрий Земеров.

По данным экспертов, прибыль УГМК формируется как от продаж продукции дочерних предприятий, так и путем получения части их прибыли. «При распределении прибыли того или иного завода его акционеры решают, сколько денег направить на дивиденды, сколько на развитие производства и сколько просто отложить на банковском счете. Величина дивидендов, получаемым УГМК от участия в уставных капиталах предприятий, влияет на размер ее чистой прибыли», — отметил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Он уточнил, что нет ничего удивительного в том, что чистая прибыль УГМК меньше, чем у ее «дочек». «Во-первых, у нее тоже есть расходы и они явно немаленькие, во-вторых, она также могла платить проценты по ранее взятым займам и кредитам», — объяснил он.

Несмотря на выход холдинга из топ-10 компаний, УГМК удается не потерять позиции настолько сильно, как это произошло с другой медной компанией — РМК Игоря Алтушкина. Его бизнес стал самым убыточным в коронавирусный год (7,6 млрд рублей). По мнению Хазанова в пользу УГМК играет более обширная продуктовая линейка.

«УГМК выпускает медь, катанку и прокат из нее, цинк, свинец, селен, теллур, индий, золото, серебро, уголь и т.д, тогда как РМК производит медный и цинковый концентраты, медь и медную катанку, золото и серебро и все. Отсюда само самой напрашивается вывод: более узкая продуктовая линейка и дорогостоящие инвестиционные проекты (создание РМК Томинского ГОК) не могли не сказаться на доходах РМК, приведя в 2020 году к ее убыточности. Однако это для нее не смертельно, у РМК большой запас финансовой прочности», — уточнил он.

Прибыльные активы УГМК в Свердловской области и за ее пределами

Самые прибыльные активы УГМК находятся за пределами Свердловской области Фото: Дмитрий Циулин © URA.RU

Несмотря на высокую концентрацию компаний УГМК в Свердловской области, самую большую прибыль от деятельности своих «дочек» холдинг получает из-за пределов Среднего Урала. Самыми прибыльными активами являются московская компания «УГМК-Транс» (5,6 млрд рублей), Гайский ГОК (4,6 млрд рублей) и Челябинский цинковый завод (4 млрд рублей). При этом общий объем прибыли в Свердловской области также высок.

Уралэлектромедь — 3,5 млрд рублей

Главный актив УГМК на фоне кризиса стал богаче в 17 раз по сравнению с 2019 годом. Последний раз подобную прибыль завод достигал в 2012 году (3,8 млрд рублей). Заводу удалось в прошлом году увеличить прибыль от продаж (с 752,9 млн рублей до 6,5 млрд рублей) и нарастить объем выручки (с 46,9 до 74,8 млрд рублей).

Финансовый успех произошел за счет рекордного роста цен цветного металла на международных биржах. Немаловажной причиной роста прибыли стал процесс трансформации, запущенный на заводе сыном мажоритарного владельца УГМК Искандера Махмудова —Джахангиром Махмудовым.

Среднеуральский медеплавильный завод — 3,2 млрд рублей

Завод УГМК в Ревде стал богаче в шесть раз по сравнению с 2019 годом (508 млн рублей). Как и в случае с «Уралэлектромедью», предприятие нарастило прибыль от продаж (с 673 млн до 6,2 млрд рублей) за счет роста котировок меди на международных биржах. При этом уже известно, что УГМК отказалось от рекордных дивидендов и большую часть (2,38 млрд рублей) направит на погашение убытков прошлых лет, а еще 854,7 млн рублей не будет распределять.

Святогор — 1 млрд рублей

Прибыль добывающего завода из Красноуральска выросла почти в три раза по сравнению с 2019 годом (318,5 млн рублей). При этом рост поступлений от продажи продукции не столь заметен, как у лидеров списка (с 15,9 до 18,6 млрд рублей). Летом 2020 года предприятие отчиталось о затратах в 1,5 млрд рублей, которые были направлены на минимизацию последствий производства на природу в районах расположения промышленных объектов.

Убыточные активы УГМК в Свердловской области

«УГМК-Здоровье», которое в ближайшее время может достаться Андрею Козицыну, является самым убыточным активом холдинга Фото: Дмитрий Циулин © URA.RU

Большая часть убытков среди дочерних структур была сформирована непрофильными компаниями металлургического холдинга. Среди них «УГМК-Здоровье» (убыток 287 млн рублей), Ревдинский завод по обработке цветных металлов (убыток 186,5 млн рублей), компании «Хотел Девелопмент компани» (убыток 179,7 млн рублей) и холдинга «Кабельный Альянс» (убыток 57,4 млн рублей).

По мнению Хазанова, «УГМК-Здоровье» могло столкнуться с ростом расходов в 2020 году из-за пандемии коронавируса и введенными в связи с ней карантинными ограничениями. «Нельзя сбрасывать со счетов подорожание медицинских препаратов и материалов, необходимых для оказания услуг пациентам — он у „УГМК-Здоровье“ широкий. У „Кабельного альянса“ могла вырасти себестоимость и вероятно на нее повлияли скачки на цветные металлы в 2020 году», — уточнил он.

Получить комментарии в пресс-службе УГМК по финансовым итогам года не удалось. Там отказались ответить на вопросы агентства. Ранее источники URA.RU сообщало, что гендиректор УГМК Андрей Козицын в рамках оптимизации активов и раздела бизнеса с мажоритарным владельцем холдинга Искандером Махмудовым получит часть предприятий и социально-значимых проектов. Сред них называется и клиника «УГМК-Здоровье».