Власти Москвы судятся с УГМК из-за нелегального подвала

Власти требуют признать помещения подвала и мансарды УГМК самовольной постройкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство Москвы подало иск в арбитражный суд к УГМК (Свердловская область) из-за незаконно построенного подвала. Информация содержится на сайте электронного правосудия.

Совместный иск от департамента городского имущества Москвы и правительства столицы к УГМК был подан 12 апреля в московский арбитраж. Власти требуют признать помещения подвала и мансарды самовольной постройкой. Адрес сооружений в документах не уточняется. На данный момент иск уже принят к производству.

«Арбитражный суд города Москвы определил: принять исковое заявление и возбудить производство по арбитражному делу. Назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 27 мая», — говорится в сообщении.

Получить оперативные комментарии у сторон процесса на момент публикации не удалось. В пресс-службы структур были отправлены запросы. Ответы получены не были.

УГМК — крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. В состав холдинга входит более 40 предприятий в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, а также в других регионах страны и за рубежом. Основными акционерами холдинга являются президент компании Искандер Махмудов (50%) и ее гендиректор Андрей Козицын (34,99%). По итогу 2020 года прибыль УГМК составила 2,1 млрд рублей из-за чего холдинг не вошел даже в топ-20 свердловских компаний по прибыли.