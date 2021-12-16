В США предложили дать России статус «спонсора терроризма»

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США по-прежнему считают Россию агрессором Фото:
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Война на Украине

Сенаторы США предложили закрепить за РФ статус «государства-спонсора терроризма». Предложение было внесено в рамках разработки проекта поддержки Украины «от российского вмешательства», сообщается в пресс-релизе комитета сенаторов США по международным отношениям.

«Законопроект утверждает 450 миллионов (долларов, — прим. ред.) иностранного военного финансирования для Украины в 2022 году, определяет Россию как государство-спонсор терроризма», — говорится в документе. Помимо прочего, документ усиливает санкции США против проекта РФ «Северный поток — 2», ограничивает риски безопасности, связанные с американо-российским военным сотрудничеством, а также подтверждает политику США «по непоколебимой приверженности украинскому суверенитету».

Ранее в Белом доме США заявили, что американцы разместят свои войска на восточном фронте НАТО в случае усиления напряженности российско-украинского конфликта. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что США активно выступают третьей стороной в конфликте, пытаясь урегулировать разногласия между Киевом и Москвой дипломатическими методами. Как сообщала интернет-газета «Дни.ру», Россия старается выстроить с Украиной конструктивный диалог и будет «торговаться» с США.

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Сенаторы США предложили закрепить за РФ статус «государства-спонсора терроризма». Предложение было внесено в рамках разработки проекта поддержки Украины «от российского вмешательства», сообщается в пресс-релизе комитета сенаторов США по международным отношениям. «Законопроект утверждает 450 миллионов (долларов, — прим. ред.) иностранного военного финансирования для Украины в 2022 году, определяет Россию как государство-спонсор терроризма», — говорится в документе. Помимо прочего, документ усиливает санкции США против проекта РФ «Северный поток — 2», ограничивает риски безопасности, связанные с американо-российским военным сотрудничеством, а также подтверждает политику США «по непоколебимой приверженности украинскому суверенитету». Ранее в Белом доме США заявили, что американцы разместят свои войска на восточном фронте НАТО в случае усиления напряженности российско-украинского конфликта. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что США активно выступают третьей стороной в конфликте, пытаясь урегулировать разногласия между Киевом и Москвой дипломатическими методами. Как сообщала интернет-газета «Дни.ру», Россия старается выстроить с Украиной конструктивный диалог и будет «торговаться» с США.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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