Родители курганских кадет пожаловались на епархию

16 декабря 2021 в 13:05 Размер текста - 17 +

Кадеты ждали начало церемонии на улице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родители курганских кадет пожаловались на организацию открытия памятника Александру Невскому в Кургане. Детям пришлось ожидать начало церемонии на улице, рассказали URA.RU несколько участников церемонии. «Заморозили вчера детей на открытии памятника Александру Невскому. Парнишки стояли в тонких шинелях около часа на улице. Пришли к памятнику к 13 часам, никто не знает, во сколько будет открытие. Стали узнавать, почему задерживается открытие, оказалось, что гости в церкви молятся. Вышли около 14 часов, когда люди стали расходиться. Такое отношение к детям у организатора (епархия). Мы уже сами хотели открыть памятник без гостей», — рассказал URA.RU один из участников церемонии. В пресс-службе курганской епархии сообщили, что кадетов на открытие памятников пригласил Союз казаков-воинов России и Зарубежья. «Представитель СКВРиЗ предлагал кадетам зайти в Александро-Невский кафедральный собор, но их руководитель отказался, пояснив, что в храме слишком жарко, а у ребят теплые шинели. Пресс-служба епархии изначально сообщала о том, что торжественная церемония открытия начнется с молебна в Александро-Невском соборе в 13:00, при этом начало может быть сдвинуто», — ответили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что православный олигарх Константин Малофеев и курганский губернатор Вадим Шумков открыли памятник князю Александру Невскому. Новый курганский памятник оказался копией. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Родители курганских кадет пожаловались на организацию открытия памятника Александру Невскому в Кургане. Детям пришлось ожидать начало церемонии на улице, рассказали URA.RU несколько участников церемонии. «Заморозили вчера детей на открытии памятника Александру Невскому. Парнишки стояли в тонких шинелях около часа на улице. Пришли к памятнику к 13 часам, никто не знает, во сколько будет открытие. Стали узнавать, почему задерживается открытие, оказалось, что гости в церкви молятся. Вышли около 14 часов, когда люди стали расходиться. Такое отношение к детям у организатора (епархия). Мы уже сами хотели открыть памятник без гостей», — рассказал URA.RU один из участников церемонии. В пресс-службе курганской епархии сообщили, что кадетов на открытие памятников пригласил Союз казаков-воинов России и Зарубежья. «Представитель СКВРиЗ предлагал кадетам зайти в Александро-Невский кафедральный собор, но их руководитель отказался, пояснив, что в храме слишком жарко, а у ребят теплые шинели. Пресс-служба епархии изначально сообщала о том, что торжественная церемония открытия начнется с молебна в Александро-Невском соборе в 13:00, при этом начало может быть сдвинуто», — ответили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что православный олигарх Константин Малофеев и курганский губернатор Вадим Шумков открыли памятник князю Александру Невскому. Новый курганский памятник оказался копией.