15 декабря 2021
14 декабря 2021

Тюменская коммунистка призвала дать льготу помощникам депутатов. «Два созыва зарплаты не растут»

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет Областной думы по социальной политике. Отчет об исполнении бюджета-2014. Тюмень, казанцева тамара, голосование
Тамара Казанцева предложила выделить помощникам бесплатные места на парковке Фото:

Глава фракции КПРФ в Тюменской облдуме Тамара Казанцева призвала выделить бесплатные места на парковке регионального парламента для помощников депутатов и работников думы. Заявление коммунистка сделал 16 декабря на заседании облдумы, которое транслировалось онлайн. По словам Казанцевой, помощники депутатов пострадали от запрета на бесплатную парковку в центре Тюмени.

«После ввода платных парковок пострадали не депутаты, а их помощники и рядовые работники облдумы. У помощников уже два созыва зарплаты не растут. Думаю, что на парковке думы можно выделить до полусотни мест для них. Или доплачивать за платную парковку, хотя бы 50% стоимости компенсировать», — высказался Казанцева.

С 29 ноября более тысячи парковочных мест в центре Тюмени переведены в платный режим. Стоимость услуги — 30 рублей в час. При этом платить за парковку не нужно с 19.00 до 07.00 в рабочие дни и круглосуточно в выходные.

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Глава фракции КПРФ в Тюменской облдуме Тамара Казанцева призвала выделить бесплатные места на парковке регионального парламента для помощников депутатов и работников думы. Заявление коммунистка сделал 16 декабря на заседании облдумы, которое транслировалось онлайн. По словам Казанцевой, помощники депутатов пострадали от запрета на бесплатную парковку в центре Тюмени. «После ввода платных парковок пострадали не депутаты, а их помощники и рядовые работники облдумы. У помощников уже два созыва зарплаты не растут. Думаю, что на парковке думы можно выделить до полусотни мест для них. Или доплачивать за платную парковку, хотя бы 50% стоимости компенсировать», — высказался Казанцева. С 29 ноября более тысячи парковочных мест в центре Тюмени переведены в платный режим. Стоимость услуги — 30 рублей в час. При этом платить за парковку не нужно с 19.00 до 07.00 в рабочие дни и круглосуточно в выходные.
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